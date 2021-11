La idea siempre ha estado en la agenda del Consell pero parece que será ahora cuando se materialice. La Generalitat Valenciana quiere generalizar el uso del certificado covid y que pase a ser una medida necesaria para acceder a negocios de hostelería y de ocio. Sería un instrumento más para convencer a los 467.151 valencianos mayores de 12 años que todavía no están vacunados contra la covid y que son ahora los que llenan las UCI, nueve de cada diez ingresos de gravedad.

Por el momento, y según anunció ayer el president Ximo Puig, se ha solicitado un informe jurídico para ver la manera de implantar la medida ya que otras autonomías que han intentado hacerlo sin el paraguas de una normativa estatal han tenido un resultado desigual: los tribunales la tumbaron en Andalucía y en Galicia la aprobaron pero reduciendo su aplicación a unos niveles concretos de circulación del virus.

«Hay que conseguir que la inmensa mayoría de valencianos se vacune, y por eso el certificado covid puede ser útil», aseguraba ayer Puig en una entrevista en À Punt desvelando que «hacía tiempo» que había pedido «un informe jurídico para ver cómo se puede aplicar el certificado covid en la entrada en algunos espacios determinados, y esta semana va a ser decisiva en esa cuestión».

El cómo, el cuándo y el dónde son cuestiones todavía sin respuesta pero el president sí dio pistas de a qué sectores estaría dirigida la iniciativa que ahora solo está en vigor en los grandes festivales de música y las salas de concierto pero solo si los promotores quieren esquivar las medidas anticovid más restrictivas.

Sería en espacios «cerrados» que son donde mayor posibilidad de contagios hay y «donde estar con mascarilla y distancia es muy complicado. Creo que todos sabemos de qué espacios estamos hablando pero no quiero decir nada hasta que tengamos el sustento legal», añadía Puig desde la Font d’En Carròs.

Mejor que nuevos recortes

La patronal de la hostelería en València ya ha tenido varias reuniones con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, para abordar este nuevo paso en el control de la pandemia y, por ahora, los empresarios no son contrarios a ponerla en marcha, aunque con condiciones. Según explicó ayer Manuel Espinar, presidente de la Confederacion empresarial de Hostelería y Turismo de la CV y de la federación empresarial Hostelería Valencia, el sector estaría dispuesto a aceptar el pasaporte covid «antes de asumir nuevas restricción de aforo o de horarios» que en principio no están sobre la mesa siempre que «se nos facilitara todo bajo un software unificado en toda la Comunitat Valenciana fácil y ágil. No queremos que saquen mañana un decreto que nos obligue y que nos tengamos que buscar la vida», aseguró.

Para Espinar, además, el sector abogaría por hacer algo parecido a lo implantado en Galicia «y que la petición del certificado covid esté en relación a los niveles de incidencia del virus» y más distanciado del modelo francés donde se pide el certificado covid independientemente de los niveles de riesgo del virus.

La medida levanta más discrepancias entre los expertos en Salud Pública, que temen que su implantación en la hostelería conlleve una relajación todavía mayor de las principales líneas de defensa contra el contagio: la mascarilla, la distancia y la ventilación. «Tiene poco valor para cortar la transmisión pero sí puede tenerlo para que los no vacunados lo hagan pero aún así podría generar una falsa sensación de seguridad y sería contraproducente», apunta el experto en Epidemiología, Salvador Peiró.

Puig reconoció ayer que tener las dos vacunas y el certificado covid «no te exime de poder ser contagiado pero lo que está claro es que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para intentar que no haya contagios», que están creciendo sin parar desde el levantamiento de las restricciones el 9 d’Octubre. El president recordó que son los no vacunados los que están «mayoritariamente» en las UCI y «la presencias del virus a través suyo» sigue siendo «una amenaza para los más vulnerables pese a que están vacunados».

Los casos repuntan un 37 % con los niños como los más afectados

Los positivos por coronavirus han vuelto a repuntar en la C. Valenciana. La Conselleria de Sanidad notificó ayer 1.164 nuevos positivos registrados este fin de semana, un 37 % más de los notificados el pasado fin de semana. La incidencia de contagios covid-19 aumenta así hasta los 88 casos por 100.000 habitantes a 14 días, seis puntos por encima de la media nacional y con una franja de edad donde el virus está circulando con mayor intensidad: los menores de 12 años que no están vacunados. Así, y según datos del ministerio, en los niños la tasa de incidencia del virus es de 118 casos, casi la misma que en el resto de España. El aumento de positivos se está dejando notar también en la presión hospitalaria que sigue subiendo aunque de forma moderada. Ayer, como todos los lunes, la cifra de hospitalizados volvió a repuntar: son 238 ingresados por covid, de los que 46 están en las unidades UCI. Sanidad notificó además la muerte de una persona de 93 años.