Refuerzo de Janssen: colas en Castelló y problemas para pedir cita en València

La desigualdad en el acceso a la campaña fue, de esta forma, la tónica en el primer día y todo por el distinto abordaje que aplican los departamentos de salud de la Comunitat Valenciana.

En el de Castelló se optó por citar directamente a los interesados. Primero recibieron un SMS con fecha y hora concreta para acceder al hospital de campaña pero después recibieron uno en el que se les confirmaba el día pero se anulaba la hora, con la intención de facilitar todavía más la inoculación, un cambio de estrategia que provocó la colas.

Sin listados ni protocolo

En los departamentos de salud de València, sin embargo, se ha optado por que sean los interesados los que pidan cita y ayer varios centros todavía no estaban preparados para ello como el de Juan Llorens o el de Russafa. «A mi mujer y a mí nos han dicho que no nos podían dar cita, que no tenían aún los listados», explicaba Ramón. A María, le pasó algo parecido: «he llamado y me dicen en mi ambulatorio de Russafa que no les han dado instrucciones todavía. Que se cogen mis datos pero que siga intentándolo por la aplicación». El problema añadido para estas personas es que la aplicación tampoco estuvo activa para pedir cita hasta pasado el mediodía a causa de una «incidencia informática» que se resolvió pasado el mediodía. En la C. Valenciana y según datos de Sanidad se inmunizaron con Janssen 210.915 personas (97.152 en Valencia, 76.897en Alicante y 36.866 en Castelló).