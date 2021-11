La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha vuelto a hacer un llamamiento a los 466.000 valencianos que todavía no se han vacunado contra la covid-19 para que lo hagan, incluido los 50.000 valencianos que han dicho "abiertamente -a la Conselleria de Sanidad- que no se quieren vacunar y que no quieren recibir más mensajes" de la Generalitat Valenciana invitándoles a ponerse alguna de las vacunas contra la covid-19.

La consellera de Sanidad ha hecho estas declaraciones esta mañana durante la presentación de los presupuestos de su departamento para la provincia de Castellón para 2022. A principios del mes de septiembre y en una comparecencia en las Corts, Barceló cifró esta bolsa de personas negacionistas en la C. Valenciana en 52.154 valencianos. En este sentido, Barceló ha reconocido que el grupo de edad de 29 a 39 años es el que "más falla" en vacunación, aunque se desconocen los motivos. Es donde menor porcentaje de vacunación hay pero es el grupo de edad que "más socializa, más interactúa y más movilidad tiene" y por eso se está tratando de acercar a ellos la vacunación en eventos musicales y deportivos, porque Sanidad considera que se les puede "incentivar". Puig busca amplio consenso en el pasaporte covid para evitar recursos Punto de vacunación en la calle Xàtiva En este contexto y de cara a fechas como la celebración del "Black Friday" o la Navidad, la consellera ha explicado que se seguirá incentivando la vacunación y para este primer evento comercial se instalará, entre otros, un punto de inoculación de vacunas en la calle Xàtiva de Valencia. De cara a este día también ha dicho que se ha hecho un llamamiento para recordar que se debe utilizar mascarilla en interiores y cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, y para que los comercios controlen los aforos y las entradas y salidas. Todo con la finalidad, ha asegurado la consellera de Sanidad, de llegar a Navidad "en las mejores condiciones posibles", y, para ello, ha apelado también a la responsabilidad individual para que, "pese a la fatiga pandémica, no nos relajemos". Sobre la implantación del pasaporte covid, Barceló ha explicado que todavía está en estudio porque, por el momento, "no hay paraguas estatal" que lo respalde.