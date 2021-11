Vivienda estudia un protocolo de actuación en casos de desahucios de fecha abierta y acoso inmobiliario contra inquilinos. Es uno de los compromisos que salieron de la reunión entre la conselleria, la Unidad de ayuda ante desahucios (UAD) y la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH) tras denunciar esta última varios casos de lanzamiento de fecha abierta.

Estos desahucios se caracterizan porque la comisión judicial se niega a firmar el acta de suspensión para poder presentarse días después y cambiar la cerradura al afectado sin previo aviso. La PAH ha denunciado el caso de Carmen Débora, de 87 años, a quien el cerrajero le cambió la cerradura cuando no estaba en casa y el de Soledad Giménez y sus 4 hijos, que han sido notificados de que pueden presentarse a desalojarlos en cualquier momento. Como recordó la Directora General de Emergencia Habitacional, Pura Peris, la conselleria trabajó todo el fin de semana en los dos casos mencionados, presentando toda la documentación necesaria en los juzgados. Hoy tienen otra reunión de urgencia con representantes de la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de València.

Según señaló Peris, «estamos estudiando propuestas para ver qué margen de actuación tenemos cuando la comisión judicial no se presenta a la hora señalada». La directora general explica que estudiarán «qué acciones puede llevar adelante la administración junto a la abogada de oficio y las plataformas» en casos de este tipo.

Otro de los puntos que se tocaron en la reunión fue el acoso inmobiliario, que se puede traducir en llamadas, intimidación o hasta ofrecimientos de dinero en negro como medida de presión para echar al inquilino. La conselleria quiere crear un plan de actuación en estos casos en todo el territorio. Peris recordó que esta práctica es «perseguible administrativa y penalmente».

Por otra parte, Peris se manifestó en contra de los lanzamientos de fecha abierta. «Si en la fecha notificada no se ha hecho, la comisión judicial no se debería negar a firmar el acta de suspensión. Como dice la Ley de Enjuiciamiento Civil la comisión judicial no puede poner otra fecha, si ese día no se actúa tiene que haber otra resolución judicial, con otra fecha y el afectado tiene que ser comunicado para saberlo. No se puede hacer sin más», denunció. La directora general agregó que van a solicitar información al juzgado para determinar si, en el caso de Carmen Débora, el juez "era consciente de esta actuación".

Mejorar la rapidez

Otro de los objetivos que se plantea Vivienda es mejorar la rapidez del proceso de adjudicación de una alternativa habitacional. "No puede ser uno basado en citas porque cuando hay una emergencia hay que entenderla lo antes posible. Estamos viendo todos los engranajes que podemos mover y sobre todo vemos importante modificar el tema de la cita previa. Si tú vas a un hospital de urgencia no te pueden decir que pidas cita previa en la web de la Generalitat para que te atiendan en un par de meses, lo mismo pasa con la emergencia residencial", explica Peris.

Desde Vivienda apuntaron que trabajan coordinados con la conselleria de Justicia para crear protocolos de actuación contra este tipo de desahucios, con el objetivo de que puedan ser implantados en todo el territorio. Dese la PAH trasladaron a la conselleria de Vivienda los lanzamientos surgidos recientemente como en los que "se instan desahucios de familias vulnerables y sin alternativa habitacional".