Feministas que participaron en piquetes informativos durante las huelgas del 8M de 2018 y 2019 en València se enfrentan a seis nuevos juicios por desórdenes y se defienden: «No hay nada probado. No se puso nada en peligro». «Consideramos que no debería de haberse impuesto esta multa ni las otras que vendrán», afirmó la abogada de Alerta Solidaria, María Josep Martínez, que concretó que la sanción surge de la supuesta ocupación de las vías del tranvía durante la huelga del 8M. «Defendemos que no fue así», dijo la letrada, para agregar que ese día se identificó al piquete informativo en una huelga «legalmente convocada».

Martínez explicó que hay «contradicciones graves» en lo que dicen los agentes en su atestado «porque hablan de vías del metro y luego de tranvía. No es lo mismo. Tampoco describen la situación de desorden que se genera ni se explica lo que dura o la alteración producida», apostilló.