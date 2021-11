La lucha por nacer antes de tiempo

Josep tenía fecha para nacer en una época donde los embarazos se controlan más que nunca y se marcan en el calendario hasta la semana 40 como una posible y aproximada fecha de parto. Así, su nacimiento estaba previsto para el 20 de abril (difícil no tararear una conocida canción cuando se recuerda ese día) del año de la pandemia por la covid-19. Sin embargo, este pequeño guerrero nació mucho antes. Tan antes que casi se muere. Varias veces. Sus padres recuerdan tres en las que estuvieron presentes en su reanimación.

Josep llegó a este mundo cuando la pandemia parecía algo que pasaba en un país muy lejano y cuando le quedaban aún tres meses y medio para nacer. «Prematuros extremos» es como llaman a los críos como él, a aquellos que nacen entre la semana 22 y 25, un momento demasiado precoz.

Josep nació el 2 de enero de 2020, a las 24 semanas y cuatro días. Su madre se puso de parto y no hubo quien parara aquello. En un hospital privado le practicaron una cesárea de urgencia. La joven recuerda la angustia, la tensión, el dolor, la agonía y el trauma de parir un bebé que pesó 670 gramos y que nació «negro» por los hematomas que le cubrían por completo. Un bebé con la piel tan fina y translúcida que dejaba ver sus órganos internos. Y así, a las 2 de la madrugada del 2 de enero de 2020, empezaba la lucha.

Desde entonces esta familia no ha parado de pelear. Josep mostró la fortaleza de quien nace antes de tiempo y sus padres, María Pichastor y Jorge López quieren hoy contar la historia de su hijo enmarcada en el Día Mundial del Niño Prematuro que se celebró ayer. Porque la de Josep es la historia de muchas familias, es la realidad de quienes se montan en «una montaña rusa» de la que aún no se han bajado. Porque tener un hijo prematuro no es parirlo antes de tiempo. Es acompañarlo en un crecimiento que no se sabe con exactitud «cómo es, ni que secuelas puede tener, ni que carencias o necesidades precisará, ni cómo será su evolución. ¿Andará? ¿hablará? ¿cuándo se sentará solito? La incertidumbre acompaña a las familias y eso es lo peor». De los cerca de 30.000 nacimientos de 2019 en la Comunitat Valenciana, 2.300 bebés fueron prematuros.

Josep nació en un hospital privado y a los 6 días de vida, entubado y muy grave, la familia pidió el traslado al Hospital La Fe, asumiendo «el riesgo y el peligro» que suponía hacerlo cuando la vida parece que se escapa de un cuerpo minúsculo que aún se está formando.

«Cuando llegamos a la Fe, fueron surgiendo todas las complicaciones que tienen prematuros tan extremos como Josep. A los 20 días le operaron del corazón, 3 extubaciones fallidas, problemas de riñón, hígado, hemorragias, infecciones... De todo le pasó, pero sabíamos que estábamos en las mejores manos. Todo el servicio de neonatología se implica día y noche para salvar la vida de estos pequeños luchadores. Nosotros estaremos eternamente agradecidos a la sanidad pública, a todo el servicio de neonatología de la Fe, desde limpieza, enfermería, auxiliares, lactancia, médicos, etc. En especial a dos personas, el doctor Martín y la doctora Aguar», explican.

Quieren dar las gracias. Eso es lo que motiva este reportaje. Dicho y hecho. Y hay mucho que agradecer: «Es muy duro irte a casa cada noche sin saber si será la última vez que vas a ver a tu hijo, y ver cómo a otros compañeros de UCI no los vuelves a ver. Nosotros hemos sido afortunados porque nuestros amigos, familia, la empresa en la que trabajamos... hemos recibido mucho apoyo. Gracias también a ellos hemos podido resistir a todo ese dolor de ver a nuestro peque tan malito».

La lucha de un bebé prematuro no finaliza cuando sale del hospital. Más bien, ahí empieza el reto. El parte de alta de Josep es de 23 hojas. Sus padres no querían abandonar el hospital porque se había convertido en refugio para ellos, en zona de confort. Pero lo hicieron. Fue el 20 de mayo, un mes después de una fecha de parto prevista que nunca se produjo.

Atendido por 9 especialistas

Mientras se lleva a cabo la entrevista de este reportaje ni la madre ni el padre nombran la pandemia mundial. Mientras el mundo vivía confinado ellos viajaban a diario de Massamagrell al hospital la Fe por calles desiertas. Josep guiaba y guía sus vidas. La pandemia era algo secundario para ellos. Su prioridad empieza por J.

Josep acude a día de hoy a estimulación temprana y visita a 9 especialistas. Le han dado una dependencia en grado II pero un 0 % en grado de discapacidad. «Ha sido un error, seguro. Confiamos mucho en la Conselleria de Igualdad y es evidente que Josep necesitará ayuda que solo podemos conseguir con una discapacidad reconocida». El crío sonríe, ajeno a la preocupación de sus padres. María y Jorge lo miran, felices. Los tres celebran la vida. Y hay mucho que celebrar.