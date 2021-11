La decisión que adopte Compromís sobre futuras estrategias electorales la tomarán entre todas las patas de la coalición, Més, Iniciativa y Verds, y una de las condiciones que el diputado en el Congreso Joan Baldoví plantearía es que se respete la existencia de una voz propia de Compromís en el Congreso. El parlamentario de la coalición en Madrid se refirió ayer en València al proyecto que plantea la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y cuyo germen puede estar en el acto del pasado sábado en el teatro Olympia de València donde Díaz sumó fuerzas entre otras con la lideresa de Compromís, Mónica Oltra. Pero Baldoví dejó claro que en la coalición las decisiones no las adoptan quienes se suben al escenario sino toda la coalición,

Respecto a la presencia de Oltra en el acto del sábado, Baldoví respondió que le parece bien «que cada uno haga lo que considere». Insistió en que su proyecto se llama Compromís y que siempre ha militado en proyectos de estricta obediencia valenciana y que por eso el respeto, la lealtad y la autonomía a las decisiones de la coalición es fundamental ante cualquier posible alianza.

No obstante, Baldoví remarca que todavía no es tiempo de elecciones: «Cuando toque, regaremos, pero hoy está lloviendo así que no hace falta regar», señaló. Y añadió que los gobiernos no deberían estar haciendo cálculos electorales cuando van a llegar los fondos europeos, por lo que les insta a meter «la cabecita en la faena».

Sobre las elecciones autonómicas, el diputado responde que la coalición siempre se ha presentado en solitario, aunque en otros comicios han hecho alianzas con Podemos en 2016, con Más País en 2019 y con partidos regionalistas y nacionalistas en las europeas pero «sin perder de vista el norte», dijo, en referencia a la obediencia valenciana.