La consellera de Sanidad, Ana Barceló, no garantiza que los 6.000 contratos de refuerzo covid vayan a continuar a partir del 31 de diciembre, fecha en la que está previsto que venzan.

Según aseguró ayer Barceló en Alicante, en estos momentos se está trabajando en un plan transitorio entre el 31 de diciembre y el momento en el que se puedan empezar a incorporar los 6.000 contratos que, de manera estructural, se van a crear a partir del año que viene y que vienen recogidos en los presupuestos de 2022. Estos 6.000 nuevos trabajadores no podrán incorporarse hasta pasados unos meses desde el inicio del año, debido a los trámites que conlleva.

Barceló no quiso especificar cuántos de los contratos covid se incluirán en ese plan transitorio. Posiblemente este viernes se conozcan más detalles, ya que hay una mesa negociadora entre sindicatos y Sanidad. Los sindicatos, por su parte, tienen claro que estos 6.000 contratos se tienen que mantener para no colapsar los centros de salud en un momento además en el que la incidencia no deja de aumentar. «La pandemia no ha terminado y además hay que recuperar la actividad ordinaria que el covid obligó a aparcar», señala Rosa Atiénzar, responsable de Sanidad en CC OO. Dolly Prunes, del CSIF, también insiste en que hay que prorrogarlos «dada la situación de demoras, listas de espera y agotamiento de las plantillas» con «hasta 10 días para una cita aun con los refuerzos», añade.

No reabrirán los vacunódromos

Respecto a la vacunación con tercera dosis de las personas entre 60 y 70 años, la consellera explicó que se hará en los centros de salud y que se llevará a cabo, junto con la del personal sanitario, antes de que finalice el año. Para esta nueva fase, Sanidad descarta reabrir los «vacunódromos».

El debate sobre el futuro de los contratos de refuerzo llega precisamente en un momento de repunte de la pandemia. Con los 652 nuevos casos registrados ayer, en esta semana la pandemia ya ha generado un 40 por ciento más de positivos que en los mismos días de la semana pasada.

La incidencia acumulada escala así hasta los 106 casos por 100.000 habitantes a 14 días, el doble que hace tres semanas. La situación en los hospitales sigue subiendo pero de forma contenida: ayer había 242 pacientes covid en toda la C. Valenciana, 50 de ellos en UCI (dos menos que el miércoles), todavía en niveles asumibles de riesgo bajo. Sanidad notificó otros cuatro fallecimientos, de personas de entre 80 a 96 años y un brote de 19 casos de origen educativo en Elda.