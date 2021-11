El niño que nace o crece pobre tiene muchas posibilidades de perpetuar su situación y no abandonar su pobreza. Porque la pobreza se hereda y la pandemia ha incrementado una infancia empobrecida que sumó más de 38.000 niños y niñas en un año en la Comunitat Valenciana. Tras cada cifra hay una familia vulnerable y una criatura con menos opciones que quien crece en un entorno con solvencia económica. Mañana, 20 de noviembre, se celebra el Día Universal del Niño y la asociación Save The Children presenta una radiografía de una infancia vulnerable que va a más en la autonomía valenciana y en el siglo XXI.

"Cada 20 de noviembre celebramos la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, el acuerdo de derechos humanos más ratificado de la historia con 195 Estados firmantes, entre los que se encuentra España. Sin embargo, cada día vemos cómo miles de niños y niñas viven en una situación de pobreza, sufren violencia o sus derechos son vulnerados. También en la Comunitat Valenciana existen a día de hoy niños y niñas cuyos derechos, por unos motivos u otros, no se están cumpliendo, y es algo que como sociedad no podemos tolerar", asegura Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunitat Valenciana.

Así, con motivo del 32º aniversario de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, Save the Children recuerda los cuatro grandes retos a los que se enfrentan los niños y niñas en la Comunitat Valenciana y en España: la lucha contra la pobreza infantil, la violencia contra la infancia en todas sus formas, conseguir una educación de calidad y equitativa y garantizar la protección de los niños migrantes y refugiados.

Pobreza infantil: más de 310.000 niños y niñas está en riesgo de pobreza o exclusión social

Actualmente un 34,8% de los menores de 18 años en la Comunitat Valenciana está en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que implica que más de 310.000 niños y niñas se encuentra en esta situación, según los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los niños y niñas que se encuentran en esta situación se ven gravemente condicionados, ya que los ingresos de estas familias no son suficientes para cubrir algunas de sus necesidades básicas, como pueden ser las relativas a la educación, la sanidad o la vivienda.

En su análisis, Save the Children también considera relevante el incremento de niños y niñas menores de 18 años que hay viviendo en pobreza severa, tasa que ha aumentado del 14,9% al 19%, lo que implica que ahora hay cerca de 170.000 niños y niñas en esta situación, casi 38.000 más que hace un año. "Lo vemos cada día con las familias con las que trabajamos: tener que elegir entre pagar las facturas o comprar comida, una situación horrible. Es imprescindible que el Consell continúe tomando medidas adecuadas para luchar contra la pobreza infantil o estaremos comprometiendo el presente y el futuro de estos niños y niñas", señala el director territorial.

Para luchar contra la pobreza infantil la organización propone ampliar la cobertura y mejorar la gestión de la Renta Valenciana de Inclusión, priorizando a las familias con menores a cargo y monoparentales y poder dar cobertura a todas las familias con hijos a cargo en situación de pobreza que quedan fuera del IMV. Además, pide, entre otras medidas, el aumento de los recursos disponibles y especializados en el sistema de servicios sociales, asegurando que se pueda dar una respuesta adecuada a las necesidades de las familias en situación de pobreza y exclusión social.

Violencia contra la infancia: 4.819 denuncias por actos violentos contra niños y niñas

Proteger a la infancia frente a cualquier tipo de violencia es uno de los principales retos que España tiene por delante en los próximos años. En 2020 se registraron en la Comunitat Valenciana 4.819 denuncias por actos violentos contra niños y niñas, de ellas 837 fueron denuncias por malos tratos en el ámbito familiar y 766 denuncias por violencia sexual, según los últimos datos del Ministerio del Interior. En lo que respecta a la violencia que se ejerce por Internet y a través de las nuevas tecnologías, en 2020 se denunciaron 404 casos de delitos a través de la red que tenían como víctima a un niño o una niña, como pueden ser el grooming, el ciberacoso o el sexting sin consentimiento.

Para abordar esta problemática es necesario que la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, se desarrolle a todos los niveles administrativos a través de la Estrategia de Erradicación de Violencia contra la Infancia, que aterrice las medidas de prevención, la detección temprana y la atención integral previstas en la ley. Asimismo, es esencial que se produzca una especialización de la justicia para que se adapte a las necesidades y derechos de la infancia.

Además, a nivel autonómico es necesario que se siga avanzando en la elaboración de la estrategia valenciana de desarrollo de la Ley de Infancia y Adolescencia, aprobada por la Generalitat en 2018, teniendo en cuenta todas las novedades que contiene la nueva Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia para aplicarlas de forma efectiva. "En la Comunitat Valenciana ya contamos con compromisos políticos por una jurisdicción especializada para menores víctimas, así como un proyecto de presupuestos para 2022 que incluyen establecer turno de oficio especializado en materia de infancia, pero es fundamental continuar incrementando todos los recursos posibles para que la justicia esté a la altura de la infancia", asegura Hernández.

Educación: La Comunitat Valeciana a la cabeza en abandono escolar temprano

En 2020, el 15% de los jóvenes valencianos entre 18 y 24 años no habían completado la secundaria, según el último informe anual de Informe Educativo de la Fundación Europea Sociedad y Educación. Además, con la pandemia y el cierre de colegios la mayoría de niños y niñas no pudo seguir el curso pasado con normalidad, lo que tiene consecuencias en la infancia más vulnerable.

Save the Children alerta también de que la educación infantil de primer ciclo ha sido una de las grandes perjudicadas por la pandemia, a pesar de ser una etapa educativa clave para acabar con la desigualdad. La organización alerta de que en el último curso escolar se produjo en toda España una caída de la tasa de escolarización en la franja de 0-2 años de 5 puntos, pasando del 41% al 36%. Además, son las familias más vulnerables las que menos acceden a este nivel educativo. "El anuncio de la Conselleria de Educación de que el próximo curso todos los niños y niñas verán garantizada en la educación de 2 años es una buena noticia, pero no nos podemos quedar ahí: hay que continuar ampliando a edades más tempranas", afirma Hernández.

La organización insiste en seguir incrementando las plazas para garantizar un acceso universal progresivo a educación infantil de 0 a 3 años, cubriendo todas las franjas de edad y priorizando a los niños y niñas en situación de pobreza o exclusión social. Además, pide continuar implementando planes de refuerzo educativo con recursos y amplitud suficientes para garantizar su eficacia y reducir el desfase educativo, especialmente entre el alumnado más vulnerable.

Infancia migrante y refugiada: una nueva oportunidad con la reforma del Reglamento de Extranjería

Save the Children destaca también el respeto a los derechos de la infancia migrante y refugiada como otro de los grandes retos de nuestro país, ya que se trata de uno de los colectivos más vulnerables. En España a principios de 2021, según los últimos datos oficiales, había 9.030 menores migrantes sin referentes familiares tutelados por la Administración en los diferentes sistemas de protección, cifra que se ha incrementado ligeramente debido a la crisis migratoria que tuvo lugar en Ceuta el pasado mes de mayo. En lo que respecta a la Comunitat Valenciana, había 467 menores migrantes sin referentes familiares tutelados por la Generalitat.

La organización señala 2021 como un año muy importante para la protección de la infancia en movimiento. La reciente aprobación de la reforma del Reglamento de Extranjería ha permitido avanzar en el pleno acceso a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han llegado no acompañados al país y han cumplido la mayoría de edad estando tutelados por los sistemas de protección autonómicos. Sin embargo, también ha habido conflictos entre el interés de control migratorio y el interés superior de niños y niñas, como por ejemplo los procedimientos de repatriación forzosa e irregular llevados a cabo en Ceuta. Procedimientos contra los que finalmente la Justicia se ha posicionado en contra, evidenciando que no fue respetado el interés superior del menor. "No podemos olvidar que se trata de niños y niñas que han huido de la pobreza, de la violencia y de situaciones desesperadas que viven en sus países de origen. Han llegado hasta aquí sólo para encontrar una vida mejor y no podemos dejarlos atrás", señala Hernández.

Para la organización es fundamental asegurar un adecuado enfoque de infancia en la gestión del fenómeno migratorio, exigiendo así la aceleración de proyectos normativos y políticos en materia de corresponsabilidad para la acogida de la infancia no acompañada, protocolos para las llegadas marítimas, métodos respetuosos de evaluación de la edad, protección internacional de niños y niñas y de la lucha contra la trata infantil.