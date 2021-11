Un poble unit per un #FinançamentJust ‼️



Ens veiem a les manifestacions d'esta vesprada a les 18h a València, Castelló i Alacant per a reivindicar un nou model de finançament per a la nostra terra, que ens permeta invertir en serveis públics de qualitat per a tota la ciutadania. pic.twitter.com/Wte7nXekz2