Las Corts rechaza las enmiendas a la totalidad de la oposición a la ley de acompañamiento

La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos 2022 ha salvado su primer obstáculo en las Corts para su aprobación definitiva con el rechazo de las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Ciudadanos y Vox. Las enmiendas de la oposición, votadas hoy en las Corts tras un pleno que se ha prolongado durante tres horas y medias, no han salido adelante al ser rechazadas por los grupos parlamentarios de la izquierda (PSPV, Compromís y Unides Podem).

La Ley de Medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat contiene modificaciones en materia tributaria, fundamentalmente en el terreno de las bonificaciones fiscales, al tiempo que modifica decenas de leyes autonómicas. Como en años anteriores la mayor controversia interna se ha producido en el ámbito tributario, ante la petición de Compromís y Unidas Podem de que usar esta ley para introducir la tasa turística. Tal como informó este diario, el texto que ha llegado al parlamento no contempla esta tasa, pero los socios del PSPV han presentado una enmienda parcial para incluirla. La iniciativa, no obstante, no cuenta con el respaldo de los socialistas, por lo que no saldrá adelante. La política de impuestos ha sido uno de los asuntos abordados en un debate de pim pam pum entre el tripartito y la oposición, aunque no el único.

La diputada del PP Eva Ortiz ha acusado al Botànic de cambiar los presupuestos mediante la ley de acompañamiento y hacerlo "por la puerta de atrás" vía enmiendas, ya que ha asegurado que es la única manera de incluir medidas que "no les aprobarían" ni la Abogacía ni la Intervención de la Generalitat. Además, ha vaticinado que será recurrida por el Gobierno de Pedro Sánchez, por ser un "fraude".

Manolo Mata (PSPV) ha replicado defendiendo que "el Consell necesita esta ley de acompañamiento para llevar a cabo una política económica concreta", además de recalcar que "no hay subida de impuestos en el año post-covid". "Esta ley es un progresismo exigente", ha afirmado contra el "patriotismo de opereta" y el "intento de 'marbellizar' la política" del PP.

Por parte de Ciudadanos, Yaneth Giraldo ha considerado que la ley de acompañamiento es "un trampantojo que respalda un proyecto de presupuestos "irreales con ingresos ficticios que ni ellos se creen". La enmienda de la formación también ha contado con el apoyo de PP y Vox. El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha invitado a Giraldo a retirar la enmienda a la totalidad y le ha reprochado que el año pasado les criticaron por llevar a cabo una reforma fiscal en la ley de acompañamiento "y este año, por no hacerla". "Aclárense", le ha espetado.

Por último, el portavoz adjunto de Vox, José María Llanos, ha recriminado al Botànic que "está presentando un cuerpo que pretende ser legislativo tarde y tan mal que ellos mismos se autoenmiendan 74 veces". "Ustedes lo que no tienen es vergüenza", les ha reprochado. Desde Unides Podem, su síndica, Pilar Lima, ha afeado a Llanos que "siempre habla de chiringuitos y enchufados" ya que, según considera, es lo que Vox quiere hacer en caso de llegar al gobierno.

El debate ha comenzado con la intervención del conseller de Hacienda, Vicent Soler, que ha defenido que la norma constituye junto a la Ley de Presupuestos para 2022, “el eje sobre el cual se asientan las bases para la recuperación económica y social de la Comunitat después de la pandemia ocasionada por la COVID-19, dando respuesta a los principales y más urgentes retos que tenemos como sociedad y dando continuidad a las medidas extraordinarias plasmadas ya en la Ley de Acompañamiento de 2021”. Y ha mantenido que el objetivo es "impulsar la reactivación económica, reforzar el escudo social, reforzar el sistema sanitario y de emergencia, garantizar la protección del medio ambiente y agilizar la gestión administrativa