En la condicionalidad que da los supuestos, Ciudadanos tiene claro que de tener que elegir compañía de gobierno, su mano derecha se tendería mucho más fácil que su mano izquierda. No es ninguna novedad visto los hechos en otras comunidades autónomas o en el Ayuntamiento de Alicante, la diferencia expresada en esta ocasión es que las palabras no son sobre acordar recibir el apoyo sino compartir ejecutivo.

El diputado de Ciudadanos en las Corts, Fernando Llopis, ha asegurado en una entrevista en À Punt que si tuviera que elegir entre coincidir en un Consell con Vox o Unides Podem elegiría al partido de extrema derecha. "Preferiría a David García (diputado de Vox) que a Rosa Pérez (actual consellera de Transparencia y Participación)", ha indicado, de quien ha asegurado que tiene "mucho peligro".

En este sentido, el parlamentario de la formación de centroderecha ha incidido que "en muchos sentidos, los discursos de Vox son menos peligrosos que los comunistas", en referencia a Unides Podem-Esquerra Unida, partido que hoy está en el Consell con dos departamentos. "Sí, yo creo que sí", ha respondido cuando se le ha preguntado si le da "más miedo" Rosa Pérez o Héctor Illueca que cualquier diputado de Vox. "Sobre todo, Rosa (Pérez)", ha agregado.

Llopis ha explicado que su preferencia sería gobernar con el Partido Popular o con el PSOE y que su objetivo es que "no gobiernen los extremos, a un lado está Vox y a otro independistas y comunistas". " Cs es imprescindible, que exista opción de centro para intentar conseguir que cualquier política en este país o comunidad no discrimine a nadie, que sea liberal y centrado y por eso pienso y estoy totalmente orgulloso de pensar y defender este proyecto, evidentemente se intenta que no gobiernen los extremos, a un lado está Vox y a otro independistas y comunistas", ha indicado.

Por su parte, respondiendo como aludida, la consellera de Participación y Transparencia, Rosa Pérez, ha señalado por Twitter que la derecha de otros países europeos "hace cordón sanitario al fascismo", sin embargo, ha precisado que en la Comunitat Valenciana "prefieren darles apoyo en todos los niveles y continuar alimentando el odio en lugar de la democracia".