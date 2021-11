A la dura realidad que sufren las mujeres víctimas de la violencia de género, se suma en el caso del mundo rural la presión social, la falta de medios y la desinformación, en un entorno en el que se pueden sentir juzgadas y discriminadas. Una violencia oculta que, gracias a los recursos que existen en la Comunitat Valenciana, puede ir saliendo poco a poco a la luz. Entre ellos, la Red de Valencia de Agentes de Igualdad y la Red de Centros Mujer Rural, impulsados por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de Mónica Oltra y el Institut Valencià de les Dones.

«Identificamos una mayor presión ambiental. Vecinos, familiares y amistades son muchas veces compartidos con el maltratador y en un pueblo se sabe quién acude a los servicios sociales», afirma la directora general del Institut Valencià de les Dones, María Such. Como resultado, muchas mujeres no se atreven a denunciar su situación. «Una mujer que sufre violencia de género en la ciudad puede sentir cierta presión social de su entorno más cercano, pero no de todo el entorno en el que vive, de todo el pueblo. Están expuestas constantemente a ser objeto de rumores», cuenta Jenifer Rodríguez, agente de igualdad en La Serranía.

Asimismo, estas mujeres sufren una mayor falta de medios, tanto económicos como de movilidad. «Uno de los factores más importantes que hacen que la mujer no denuncie es que no tenga unas oportunidades económicas favorables. Si se ve sujeta al marido, no va a denunciar», detalla Regina Campos, presidenta de la Federación de Mujeres Rurales en la Comunitat Valenciana (Fademur-PV). Además, según Jenifer Rodríguez, en las zonas rurales el desempleo es mayor y afecta más a las mujeres. «Al haber más migración femenina a las ciudades, el campo está totalmente masculinizado», detalla la agente de igualdad.

A esta circunstancia, se añade que en algunas zonas del interior de la Comunitat Valenciana no hay facilidades para desplazarse. Jenifer Rodriguez explica que en muchos pueblos no hay buena conexión de transporte público y en otros, tienen que pedirlo bajo demanda. «Algunas mujeres víctimas de violencia de género no tienen vehículo propio o la capacidad para adquirirlo y otras, tampoco tienen carnet de conducir. Aquí tenemos un problema de perspectiva de género», comenta Rodríguez. Por este motivo, tanto la Red Valenciana de Agentes de Igualdad como los Centros Mujer Rural son itinerantes, es decir, se desplazan al lugar que se acuerde con la víctima.

Los municipìos valencianos, contra la violencia de género

Los municipios de la provincia de Valencia volverán a volcarse, este 25N, en contra de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Un año más, los diferentes ayuntamientos valencianos han preparado programas de actos especiales para concienciar y educar a la ciudadanía acerca de esta lacra que todavía afecta a muchas mujeres.

A continuación, les presentamos algunas de las iniciativas más destacadas:

Durante los últimos años, Olocau ha trabajado a la vanguardia en el impulso de las políticas feministas y en la lucha por erradicar la violencia de género. En este sentido, es uno de los primeros municipios en declararse Pleno Pueblo Feminista y pertenece a la Red de Municipios Protegidos Contra la Violencia de Género de la Diputación de Valencia.

La violencia de género es un problema social y como tal necesita la implicación de toda la sociedad. Desde el Ayuntamiento de Alfafar muestran su voluntad de cerrar el círculo, para que no haya cabida a la violencia machista, por ello han apostado por combatirla desde diferentes ámbitos, incidiendo en la prevención y la sensibilización, trabajando tanto con público joven como con personas adultas, a través de diversas actividades.

El Ayuntamiento de Silla ha programado un amplio programa de actos con charlas, exposiciones, cortometrajes e incluso rap en su búsqueda contra el virus machista para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Paiporta ofrece desde el pasado jueves, 18 de noviembre, una programación exclusiva dedicada a la celebración del 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. A través de actividades gratuitas y abiertas a toda la ciudadanía como webinars, workshops, un paseo, talleres y una declaración institucional, la Concejalía de Igualdad apuesta por el empoderamiento de las mujeres y hace un llamamiento a la desconexión del porno, en línea con la campaña comarcal impulsada en ese sentido.

Durante el confinamiento, se ha detectado que la denuncia de los vecinos y vecinas, familiares y amistades ha sido fundamental para actuar en momentos de incertidumbre para las mujeres víctimas de violencia de género. «Con esta campaña tratamos de implicar a la sociedad en la denuncia de esta lacra social», remarca la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Manises, Irene Camps Soriano.

El Ayuntamiento de Paterna ha lanzado una campaña de sensibilización y ha programado una semana llena de actividades con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género que se celebra el próximo 25 de noviembre. Así lo anunció la concejala de Inclusión Social y Políticas de Igualdad, Isabel Segura, quien explicó que «este año el lema de la campaña es ‘Siempre hay una salida’, una llamada a la esperanza y erradicación de este problema social con el que queremos poner el foco en todos los recursos que las mujeres víctimas de este tipo de violencia tienen a sus disposición para salir de la situación en la que se encuentran».

La violencia machista es un problema estructural que requiere de la implicación del conjunto de la sociedad para acabar con ella, un problema social cada vez más visible, gracias a iniciativas de prevención y visibilización como las impulsadas por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Catarroja, Beatriz Sierra, ha preparado junto a su equipo una intensa programación por el 25N bajo el lema de «Fartes», un eslogan que debe de ser un grito unánime de la sociedad contra la violencia de género. Referentes en este campo van a pasar durante estos días por el municipio de l’Horta Sud para poner luz y romper las pocas barreras que deben de quedar ya sobre esta situación.

El Ayuntamiento de Godella, a través de la concejalía de Igualdad, se volverá a volcar un año más con la conmemoración del 25 de noviembre, jornada en la que se celebrará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la ciudadanía en la erradicación de esta lacra social.

Impulsar la divulgación, el reconocimiento y la investigación en materia de derechos y libertades fundamentales, en especial sobre el acceso a la justicia y a la mediación. Este es el objetivo del convenio firmado entre la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para la realización de actividades culturales en este sentido.

