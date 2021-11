Que tu pareja te pida las contraseñas de tus redes sociales o que se burle de lo que te hace ilusión son algunas de las "banderas rojas" que deben encender las alertas en las relaciones entre adolescentes, pues suponen señales de unas violencias sutiles que pueden acabar derivando en algo más grave.

Así lo explica a EFE Samuel Valentín, técnico educativo de la asociación sobre promoción de los derechos y la salud sexual de la asociación valenciana Dessex, que imparte talleres a adolescentes y actualmente participa en el canal de la red social Twich del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) con charlas sobre educación afectivo-sexual dentro de la campaña #AcíHiHaTema (#AquíHayTema).

Valentín indica que sigue existiendo una idea "muy errónea" de lo que debe ser la relación de pareja, pues si bien se han dejado atrás mitos del amor romántico como "la media naranja o el amor es para siempre", perduran otros como que hay que "sacrificarse o aguantar por amor, porque en algún momento mejorará".

En sus talleres se encuentra con adolescentes que han vivido situaciones de violencia sutil y que, aunque saben que "no está bien, le quitan importancia", pues no tienen claro que la violencia "es gradual" y al final se puede pasar "al siguiente escalón, a una violencia más visible".

Decálogo de 'red flags' a tener en cuenta

1. QUE TU PAREJA CRITIQUE A TODAS SUS EX. Si comenta que todas sus exparejas "están locas", evidencia que no ha asumido la ruptura, y quizá cuando le pidas un poco más de responsabilidad en la relación recibas ese mismo calificativo. Y la forma en la que hable de sus ex en algún momento será la que use para hablar de ti.

2. QUE TE PIDA TUS CONTRASEÑAS para acceder a tu Whatsapp y tus redes sociales. Muchas veces se piden como una muestra "de amor y confianza", cuando es justo lo contrario: supone perder tu intimidad, y eso no está bien, porque todos necesitamos nuestro espacio personal y mi pareja no puede pretender "saber todo el rato todo de mí".

3. QUE SE ENFADE POR TUS 'ME GUSTA'. Que le moleste que le des al botón "like" o comentes publicaciones de otros chicos es una muestra de celos o de control, pues piensa que vas a iniciar una conversación que puede llevar a "algo más". Pero la base de una relación es la confianza, y si no la hay, hay que plantearse para qué se está ahí.

4. QUE SE BURLE DE LO QUE TE HACE ILUSIÓN. Que critique constantemente las cosas que te gustan, diciendo por ejemplo que eso es "muy infantil, muy tonto o ya no es para ti", es una forma de intentar desvalorizar o de minar tu autoestima, para que así no tengas aficiones ni relaciones con otras personas.

5. QUE INTENTE AISLARTE DE TU CÍRCULO SOCIAL. El aislamiento es una de formas más habituales de violencia sutil: justo el día que quedas con tus amigas tras meses sin verlas se enfada mucho por una tontería, o le pasa lo más grave del mundo y no se lo puede contar a nadie más que a ti. O te dice que no le cae bien a tus amigos y no le apetece hacer planes con ellos.

6. QUE TE CULPE DE SUS EMOCIONES. No se responsabiliza de sus meteduras de pata, de sus equivocaciones o de sus propias emociones, de manera que si se enfada por algo o si se pone nervioso es porque tú has hecho esto o lo otro: vuelca toda la responsabilidad en ti.

7. QUE TE DIGA QUE LE AGOBIAS SI LE PIDES MÁS PLANES JUNTOS. Si le pides pasar más tiempo con él y su respuesta es que le estás agobiando y que eres 'muy tóxica', sospecha. Quiere que estés cuando quiere que estés, pero cuando no le interesa te dice que eres muy pesada o muy absorbente.

8. QUE MANIPULE TUS PALABRAS. Que le dé la vuelta a todo lo que comentas y si por ejemplo le dices que te sientes dolida por una crítica que te ha hecho la respuesta es que "eres una inmadura" y que solo ha expresado su opinión, es manipulación y una señal de alarma.

9. QUE NIEGUE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Que haga comentarios como que la violencia de género es "un invento de las feminazis" o que insista en las denuncias falsas evidencia que está encubriendo y negando esa violencia, igual que si hace chistes sexistas y banaliza sobre este problema.

10. QUE TENGAS QUE ESTAR PENDIENTE DE SU REACCIÓN. Si llega un punto en que tienes la sensación de que no puedes hacer nada, o de que cualquier cosa que hagas va a derivar en una bronca o va a molestar a tu pareja, estate alerta: una relación tendría que ser una situación agradable, confortable, cálida, acogedora, y no estar todo el rato en tensión sobre qué hago o digo por si se enfada.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.