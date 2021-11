Varios expertos advierten en València del auge «alarmante» de ciberataques

Ataques informáticos o ciberataques. Tienen nombres propios de una película de ciencia ficción pero son cada vez más frecuentes en la Comunitat Valenciana y en España en general. De hecho, expertos de nivel nacional advirtieron ayer en València que España es uno de los países con más ciberataques de Europa, con un numero «alarmante» que se cifra anualmente entre 82.000 y 300.000 denuncias.

Así se puso de manifiesto en una mesa redonda organizada por El Colegio de Economistas de Valencia (COEV) y que llevó por título «Impacto económico de los ciberataques». La mesa redonda contó con la participación del Decano del COEV, Juan José Enríquez, el copresidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías del COEV, Enric Montesa, la especialista en Ciberseguridad e Identidad Digital, Selva Orejón, y el Director Comercial y de Estrategia de la empresa de ciberseguridad S2 Group, Rafael Rosell, y estuvo moderada por Eugenio Martín. Durante la jornada se señaló que, al tiempo que la sociedad y las empresas son cada vez más digitales, se abren las puertas a la ciberdelincuencia, donde todos los ponentes coincidieron en la doble necesidad de apostar por la prevención y la formación.

Aunque las informaciones que se conocen son las relativas a grandes empresas, las pymes son también uno de los sectores más afectados. En este sentido, el decano del COEV dijo que los ciberataques a empresas pequeñas se traducen en un coste medio de 75.000 euros, sobre todo porque «la gran mayoría de ellas piensan que los ciberataques son algo ajeno».

Recientes intromisiones

Además, estas intromisiones también han afectado a instituciones públicas. Varios ayuntamientos valencianos han sufrido este año un ciberataque (con rescate incluido en Castelló), así como otras instituciones públicas o incluso bancos y entidades privadas. Una intrusión que normalmente paraliza el acceso a todo el sistema e implica robo de datos. Durante su intervención, Rosell dijo que en la sociedad hace falta «mucha sensibilización», porque se ha de entender que la transformación digital sin ciberseguridad «no tiene sentido». «Es importantísimo que sean conscientes de que prevenir es razonablemente barato», pero cuando se produce el incidente «resulta carísimo subsanarlo», además de que no existen garantías de que no vuelva a ser atacado, porque los ciberpiratas comparten información», explicó el experto. Además, añadió que en la actualidad «todo el ámbito de negocio se tiene en una red IT y por tanto es más sencillo dañarnos», y no es sólo el rescate, que en una pyme puede estar en torno a 10.000 euros y en una gran empresa sobre 100.000 euros, «sino todo lo que ha de repararse después y lo que no se ve».

Un ciberataque, además de bloquear, robar y extorsionar, también puede matar. Rosell recordó que cuando hackearon un conocido hospital y hubo que trasladar enfermos, paralizar quirófanos y profesionales de la seguridad tuvieron que entrar en zonas sanitarias. «Cuando se produce un ataque hay mucho más de lo que se ve a primera vista». Orejón, por su parte, insistió en la importancia de «monitorizar e identificar las credenciales cifradas» y de hacer el seguimiento de los registros de marca del nombre de la empresa en otros países, así como el cifrado de documentación confidencial de la empresa. Por su parte, Montesa explicó que en el Colegio de Economistas realizan formaciones para que se conozacan las entidades a las que recurrir cuando se producen situaciones de riesgo.

Denunciar y no pagar rescates

Por último, los expertos resaltaron la necesidad de denunciar los ataques y no pagar rescates pues, «a través de estos pagos se financian actividades delictivas como terrorismo o tráfico». Además, al pagar el rescate la empresa queda registrada en el mundo hacker como pagador, «por lo que otros también la atacan y lejos de solucionar el problema, lo agravan», advirtieron.