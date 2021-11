Si no estás inmunizado contra la covid-19 tienes hasta 18 veces más riesgo de acabar en el hospital, tengas la edad que tengas y el riesgo medio de contagiarte de coronavirus es tres veces mayor, ocho veces superior si tienes entre 60 y 80 años. La mayor diferencia y la prueba más evidente del papel que están jugando las vacunas está en este grupo de edad: los que no están vacunados y están ya en la sesentena o la setentena tiene un riesgo de fallecer por covid 25 veces superior a quien está protegido contra la enfermedad que genera el coronavirus.

Son las principales conclusiones de la nueva información de casos y su gravedad por estado de vacunación que desde el martes ofrece el Ministerio de Sanidad, escuchando por fin el clamor de los que pedían saber, con datos, cuáles eran las diferencias de contagios y hospitalizaciones entre los vacunados y los no vacunados. La Conselleria de Sanidad había dejado entrever durante estas semanas la gran diferencia que había en las UCI (nueve no vacunados por cada vacunado) pero también habían querido explicar que, aunque ahora hay más ingresados que están completamente vacunados que los que no, el riesgo de acabar en el hospital no hay que mirarlo en las cifras totales sino en lo que representan frente al total de vacunados o no vacunados: las tasas de incidencia, porque no es lo mismo 10 hospitalizados de 4 millones de vacunados que 10 hospitalizados de 450.000 no vacunados.

Así, los datos del ministerio dejan claro que las incidencias de contagios que se están viendo en los últimos días no tienen nada que ver si se habla de inmunizados o no inmunizados. El riesgo de contagiarse, según la incidencia media semanal, aumenta hasta ocho veces si se está vacunado o no vacunado y el riesgo de acabar en el hospital es alto incluso entre los más jóvenes: 14 veces mayor para las personas de 12 a 30 años. En los mayores de 80 años, las diferencias se suavizan porque es un grupo de edad con muchas patologías en las que la covid puede desestabilizar el resto de enfermedades, como pasa con la gripe, pero incluso en los más mayores, el riesgo de acabar en la UCI es 24 veces mayor para los no vacunados.

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, así lo explicaba el martes: en las últimas ocho semanas la incidencia en los vacunados es «muchísimo menor que en los que no se han vacunado». «Especialmente llamativo es entre los 60 y los 80 años, donde el riesgo de infección disminuye ocho veces en vacunados», dijo. De hecho, esta diferencia es clara si se mira al grupo de menores de 12 años: tienen una incidencia a 14 días de 231 casos por 100.000 habitantes cuando la media de la C. Valenciana está en 150. Para la ministra, Carolina Darias, esto dejaba claro la ruta a seguir: «Vacunar, vacunar y vacunar».