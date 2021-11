El Black Friday se convirtió el año pasado en algo más que el envío masivo de correos electrónicos con promociones supuestamente irrechazables. El ‘viernes negro’ lo empezó a ser de verdad semanas después cuando las cifras de la pandemia empezaron a mirar hacia arriba, una tendencia que se aceleró con el aumento de contactos sociales que trajo el puente de diciembre. Aquello fue el inicio de la tercera ola, la más dramática en tierras valencianas.

La Comunitat Valenciana afronta el puente de diciembre con los contagios al alza. El incremento es de en torno al 50 % semanal y los 5.744 positivos de los últimos siete días son más que todos los notificados durante el mes de octubre. La incidencia acumulada hoy (176 positivos por 100.000 habitantes) es la peor desde que terminó agosto. ¿Miedo a un deja vu? ¿Abocados a otro enero de cifras dramáticas? No tan rápido.

«La situación no es buena, pero vamos a estar lejos de la tercera ola del año pasado», explica el investigador de la Fundación Fisabio, Salvador Peiró. En este sentido, el especialista en Salud Pública apunta al «crecimiento sostenido» de casos que se une a una «dinámica como si no hubiera pandemia y más contactos en interiores», pero destaca el papel de las vacunas para que no sea «nada comparable» con lo que se vivió en 2020.

El papel de la inmunización

Las diferencias se notan ya en los efectos más adversos que genera el virus, tanto en fallecimientos como en hospitalizaciones. El año pasado, a las puertas del puente de diciembre había 1.257 personas con covid ingresadas en los hospitales de las que 282 requerían estar en Unidades de Cuidados Intensivos. Las cifras triplican y cuadriplican a las actuales. Esto es, los 389 hospitalizados que había el viernes son una tercera parte de las de 2020, y los 68 pacientes más graves que se encuentran en las UCI son un tercio que los que había hace un año.

Ocurre igual con aquellas personas que pierden la vida a causa de la covid. Pese a que la semana pasada los 15 fallecidos notificados supusieron la mayor cifra de muertos comunicados en 24 horas, sin embargo, los 24 decesos registrados en una semana son solo una sexta parte de los 147 que informó la Conselleria de Sanidad durante el mismo período de tiempo hace 365 días.

La clave, insisten los expertos, está en la inmunización a partir de los sueros y especialmente en la que se hace a las personas más vulnerables. Los mayores de 60 años y aquellas personas con patologías previas están recibiendo una tercera dosis de refuerzo que ayudará «todavía más» a prevenir que un positivo acabe desembocando en un caso grave. «Son los que antes más sufrían», señala Peiró al tiempo que añade que esta tercera dosis podría ayudar también a frenar la transmisión.

No obstante, el experto en Salud Pública avisa que un aumento de casos conlleva también el consiguiente incremento de las consecuencias más dramáticas. «En proporción diferente, pero a más casos, siempre habrá más hospitalizaciones», advierte al tiempo que indica que, pese a que las cifras de vacunación son muy altas, el 10 % restante es «mucha gente hospitalizable» en número absolutos, unas 460.000 personas. En su opinión, toca «mantener medidas en interiores» donde la propagación del virus es mayor y acelerar las dosis de refuerzo.