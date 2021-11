La variante ómicron del coronavirus SARS-CoV-2 todavía no ha sido detectada en la Comunitat Valenciana pese a que se tienen sistemas de localización rápida para hacerlo. Así lo ha asegurado esta mañana Iñaki Comas, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV) en un encuentro con los medios a propósito de la jornada científica sobre el Programa Valenciano de Investigación Vacunal Covid-19 (ProVaVac) que se está desarrollando esta mañana en la Conselleria de Sanidad. Así, según el experto hay formas rápidas de detectar esta nueva variante más allá del trabajo de secuenciación genómica que se hace en laboratorio como la detección a través de los diagnósticos en hospitales o su detección a través del estudio de aguas residuales, ya que se pueden utilizar las herramientas de detección por mutaciones que ya se habían empleado para anteriores variantes. "Por una de las mutaciones -que ya las tenían otras- se puede detectar rápido en los diagnósticos de hospitales y también se está haciendo vigilancia en aguas residuales y según Gloria Sánchez (investigadora del IATA-CSIC) hasta la semana pasada no se había detectado la presencia de ninguna mutación marcadora en ómicron", ha explicado Comas.

Para el investigador en genómica, que está siguiendo el coronavirus desde su irrupción en 2020, había que estar "alerta pero no alarmados" ante la nueva variante de la que se tiene todavía pocos datos para saber qué impacto tendrá en la pandemia. "Es una incógnita. Aún no tenemos información para decir mucho. Nos preocupa porque es una variante con mutaciones que vistas por separado permitían mayor transmisibilidad y mayor capacidad para escapar al control del sistema inmune y ahora están todas juntas. Pero hay que estudiar la variante porque no siempre se comportan igual la constelación de mutaciones", aclaró.

Para el experto entra dentro de la normalidad que en los próximos días "si en Sudáfrica se está en un momento de subida de la epidemia, es posible que cree casos pero no significa que tenga más transmisibilidad. Si aparece en aeropuertos también normal pero hasta que no veamos qué ocurre cuando haya transmisión comunitaria no nos haremos idea de lo que pasa. Lo primero que nos avisará será la presencia de restos en aguas residuales".

Más expuestos a contagiarnos, pero protegidos contra la covid grave

El si el virus se vuelve más contagioso o provoca síntomas más graves de la covid son dos de los peligros de la aparición de nuevas variantes, sobre todo en un momento en el que se ha comprobado que, con el paso del tiempo, la efectividad de las vacunas para evitar los contagios decae aunque las personas vacunadas siguen estando protegidas frente a hacer una covid grave, principal objetivo de las vacunas. Así lo ha explicado en el mismo encuentro el investigador y experto en Salud Pública, Salvador Peiró en referencia a los primeros resultados de los estudios llevados a cabo bajo el paraguas de ProVaVac.

"El efecto se va perdiendo respecto a proteger de la infección pero aguanta muy bien con respecto a desarrollar una covid grave", ha incidido, de ahí la importancia de las terceras dosis "porque reducen la transmisión de forma importante según estamos viendo en Israel y reduce algo más los casos graves. A los que tienen más riesgo, cuanto antes mejor", ha añadido.