El Instituto Isabel de Villena de Estudios Medievales y Renacentistas (IVEMIR-UCV) de la Universidad Católica de Valencia (UCV) ha celebrado la segunda de las Jornadas "Devoción, Palabra e Imagen en Textos Literarios y Tardomedievales Europeos". Entre las personas que han participado se encuentra la profesora de la Universidad de Alicante (UA) Maria Àngels Herrero, que ha asegurado que "todavía hay autoras valencianas por descubrir de esos siglos, en ambas lenguas", castellano y valenciano.

En su intervención en la jornada organizada con la colaboración de la Facultad de Filosofía, Letras y Humanidades y la Oficina de Transferencia de Investigación (OTRI) el 25 y 26 de noviembre, Herrero ha explicado, en ese sentido, que "falta no sólo editar muchos textos de estas escritoras, sino también encontrarlos", labor a la que se está dedicando como parte de su línea de investigación. Por ello, ha expuesto el portal digital que ha creado en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes sobre escritoras valencianas de la Edad Moderna; es decir, desde el siglo XVI hasta el XVIII.

"Uno de nuestros retos con la elaboración del portal digital es ofrecer textos que hayan escrito autoras valencianas de esa época, así como estudios sobre ellas” afirmó la profesora de la UA, quien continuó, “en toda la educación obligatoria y en la enseñanza superior no encontramos suficientes nombres femeninos en los manuales de texto tanto de literatura como de historia, obviados y olvidados”. Por lo tanto, Herrero declaró que “es necesario darse cuenta de que sí hay autoras que tuvieron un papel importante y hay que ponerlas en valor".

El proyecto de Herrero nació durante la realización de su tesis doctoral, ya que "en aquel momento empezaron a digitalizarse los fondos bibliográficos y descubrí que empezaban a aparecer obras de las escritoras que me interesaban. Sin embargo, haciendo un análisis de todas esas apariciones nos dimos cuenta de que no eran rigurosas en muchos casos, no citaban las fuentes, se mostraban de manera muy heterogénea".

En definitiva, concluyó en su trabajo que “había que visibilizarlas”, y después la profesora se dio cuenta de que “crear un portal temático, utilizando como recurso las humanidades digitales, era una manera de fomentar más fácilmente el conocimiento sobre estas autoras".

Escritoras valencianas de origen y de adopción

En el portal creado por Herrero, se han incluido tanto escritoras valencianas de "origen" como de "adopción", aquellas que sin haber nacido en el Reino de Valencia acabaron viviendo en él y su producción de escritos tuvo lugar en el contexto valenciano. De entre el centenar de autoras que ya aparecen en el repositorio digital de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, ha destacado principalmente a la conocida como la triste condesa de Palamós, Hipólita Roís de Liori.

"Hipólita era una noble valenciana, hija de los barones de Ribarroja, que se casó en 1501 con Luis Requesens, gobernador general de Cataluña, y falleció en Madrid en 1546. Es muy recomendable leer sus cartas", ha relatado la experta.

Pero hay más autoras reseñables, en opinión de Herrero, "desde Rosa Trincares o Àngela Almenar hasta una antología de escritoras clarisas de textos espirituales muy interesantes" o los textos escritos por el colectivo de la familia Borja. En lengua castellana, la profesora de la UA ha querido reseñar la importancia de María Igual, escritora prolífica de Castellón, que cultivó varios géneros literarios.

Expertos de reconocido prestigio investigador

En la segunda jornada de este encuentro académico han participado también expertos como el profesor de la Universidad de Barcelona (UB) Anton Maria Espadaler, que ha disertado en torno al antiguo testamento en la Corona de Aragón entre los trovadores y Àusias March; o la profesora de la Universidad Católica de Valencia Rosa María Alfonso, que ha impartido la ponencia "Cordials de l'ànima" para una buena muerte en el siglo XV.

Por su parte, la profesora de la UB Silvia Canalda ha pronunciado la ponencia Los Desengaños del Apocalipsis de Magí Cases y la fortuna visual en Cataluña de la exégesis escatológica (modelos y ediciones); y el profesor de la Universidad Católica de Ávila David Sánchez, Cofradías sacramentales a principios del siglo XVI, como reflejo de la devoción eucarística tardomedieval.