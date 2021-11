Noviembre va a acabar con más contagios de covid en una semana que todos los registrados en octubre pero, pese a que el repunte es evidente, la situación ahora con 9 de cada 10 valencianos mayores de 12 años vacunados no tiene nada que ver con la previa de la gran ola de enero que se vivió hace justo un año.

Es el mensaje, positivo, que ayer lanzaron los expertos investigadores de la pandemia que asesoran a la Conselleria de Sanidad que aun así, advirtieron: si hay más casos, habrá más ingresos aunque en menor medida y puede que sea necesario tomar nuevas medidas más allá del certificado covid. La evolución de la pandemia en «las dos próximas semanas será determinante» para sopesar estas nuevas medidas, apuntó ayer el experto en Salud Pública e investigador de Fisabio, Salvador Peiró, que pidió ser más rigurosos con las medidas que ya hay en vigor. «Ahora toca tomarnos en serio las medidas que tenemos, más control de interiores, la mascarilla... ¿Qué aún así siguen subiendo los casos? Tocará pasar a mayores, no llegaremos a confinamientos, pero sí puede que a cambios de horarios como estamos viendo en otros países de Europa», aseguró el investigador.

Precisamente, desde el sector de la hostelería se ha aceptado implantar el certificado covid de forma puntual como una suerte de «mal menor» para evitar más restricciones de aforo o cierres adelantados. Con todo, el propio Peiró reconoció que no esperan que la implantación del pasaporte covid suponga «un gran impacto» en la evolución de la pandemia en estos momentos, aunque sí ayudará «a quitarnos algún brote. Si en una sala de fiestas todos están vacunados y estos contagian menos, tendremos menos casos. Pero nos da miedo que la gente piense que por estar vacunado no puede haber transmisión. El certificado no es para quitar otras medidas», recordó.

El efecto positivo del pasaporte covid que ya se está viendo es un repunte en las vacunaciones, sobre todo de primeras dosis en jóvenes de 19 a 39 años. Tras saberse que la medida se iba a implantar, se vacunaron 2.190 personas en día y medio en los puntos sin cita previa. Peiró puso en valor este efecto positivo: «Nos va a ayudar porque cuanta más gente vacunada, mejor. Será un empujón más» para vacunarse.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha aprobado la exigencia del pasaporte covid para poder acceder a restaurantes, bares y establecimientos de ocio de la Comunitat Valenciana, así como a residencias, hospitales, festivales de música y eventos de más de 500 personas. El Consell ya anunció la semana pasada su intención de poner en marcha el certificado covid y hoy el TSJ ha dado su visto bueno. El certificado covid entrará en vigor al día siguiente de publicarse en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y, en principio, tendrá una vigencia de 30 días. El pasaporte covid, que ha disparado de nuevo los datos de vacunación del coronavirus, entrará en vigor cuando la Comunitat Valenciana está a punto de encarar el puente de diciembre con los peores datos de contagios desde agosto. Sigue en Levante-EMV la última hora del pasaporte covid y la nueva variante Ómicron del coronavirus en Valencia, Alicante y Castelló.