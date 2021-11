Siempre digo que mis conversaciones con amigos y colegas, bien virtuales o presenciales me resultan inspiradores a la hora de elaborar estas columnas. Aprovechando el comentario de un compañero me siento en la obligación de reproducirlo en parte, sin citarlo, porque tal vez no le convenga. En un encuentro sobre cuestiones relativas al agua la ministra del ramo hizo un diagnóstico terrible sobre un futuro de sequía para España por culpa del cambio climático, con una reducción drástica de la disponibilidad de agua “fresca” en España que podía llegar a superar el 40% en el caso del sureste español. En primer lugar, algo me chocaba con eso del agua fresca e indagando he podido averiguar que ella, o quien le asesora, hizo una mala traducción del inglés “fresh water” que además de agua fresca quiere decir agua dulce o limpia o potable, algo mucho más cercano sin duda a lo que la ministra quería decir.

Más allá de esta cuestión, que es anecdótica, aunque no lo es tanto, lo más sorprendente fue el no ofrecer ni una sola solución a este problema cuando otros políticos y, sobre todo técnicos, no dejan de aportar opciones vinculadas a la combinación de trasvases ya existentes, que no nuevos, acuíferos, desalación, depuración y reutilización de esas aguas depuradas y, sobre todo, de una adecuada gestión de la demanda, que sea capaz de reducir al máximo los consumos. Hay que tener mucho cuidado con estos vacíos de propuestas desde las mas altas instancias constando, como consta, que se encargan proyectos y estudios que no son luego aplicados, porque los partidarios de soluciones simplistas centrados solo en el aumento de los trasvases o la sobreexplotación de acuíferos pueden aprovecharlo para meter el dedo en la llaga. En este último caso una de las cosas más esperpénticas que he oído es que es necesario frenar la desertización del sudeste español mediante un mayor aporte de los trasvases, los acuíferos y el regadío sin límite, es decir, reducir la desertificación aumentado un consumo de agua que es el que precisamente agrava este problema mucho más que un régimen pluviométrico que siempre ha sido de tipo semiárido.