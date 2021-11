La ejecutiva del PSPV de la provincia de Valencia aprueba hoy el calendario del próximo congreso. Este se celebrará el domingo 6 de febrero. La votación entre candidatos, si hay más de uno, será el 16 de enero. El plazo de presentación de listas se limita al 21 de diciembre. La propuesta de la ejecutiva deberá ser refrendada por el comité provincial el martes de la semana que viene, día 7.

Estas son las fechas principales del calendario provincial. Como publicó este diario, todo apunta a enfrentamientos y posible renovación en los tres territorios. En el caso de Valencia, Mercedes Caballero ha reiterado su voluntad de optar a la reelección. Todo indica que tendrá un contrincante potente, el alcalde de Mislata y vicepresidente de la diputación, Carlos Fernández Bielsa, quien recientemente habría quedado fuera de la ejecutiva autonómica de Ximo Puig para lanzarse a la empresa provincial. La dirección ‘de país’ insiste en la posición de neutralidad y a favor de consensos y listas únicas, pero eso no significa que no tenga favoritos y que no haya ayudado con movimientos en la composición de su ejecutiva. Se observa en el caso de Bielsa y también con designaciones que afectan a Alicante y Castelló.

El alcalde de Mislata se mantiene por su parte en modo reflexión. Es lo que aseguran desde su entorno. No adoptará ninguna decisión oficial hasta el día 7 al menos, cuando el comité provincial dé el pistoletazo de salida al proceso congresual.

Si Bielsa da finalmente un paso adelante se vivirá una situación diferente a la de hace cuatro años, cuando Caballero no tuvo competencia. La secretaria general de la provincia ha sido la mano derecha del exministro y ex hombre fuerte de Ferraz José Luis Ábalos. Esa era su posición en 2017, no la actual, apartado de la primera línea de poder y con Pedro Sánchez en sintonía política y estratégica con Puig. Todo va dirigido a que el vicepresidente de la Diputación de Valencia parta como favorito si se embarca en la carrera por el liderazgo provincial.

El esquema es el mismo en Castelló y Alicante. Las mismas fechas fundamentales (primera ronda de primarias el 16 de enero y congreso el fin de semana del 6 febrero) y todo encaminado a dos candidaturas en cada caso. No habrá paz. Castelló hará comité provincial el día 10, que es el que activará el proceso. El actual líder provincial, el diputado de Morella Ernest Blanch, tiene previsto optar y la alternativa es el joven alcalde de l’Alcora Samuel Falomir, respaldado por Tania Baños, valor en alza en el partido al ocupar uno de los cargos importantes en la dirección de Puig.

Y en Alicante, tal como este diario publicó, la disputa será entre el exalcalde de Elx y diputado en el Congreso Alejandro Soler y el alcalde de Alcoi Toni Francés. El mapa de apoyos en Alicante siempre es complicado y voluble, pero Francés partiría como el preferido por la dirección autonómica del PSPV. La renovación en este caso es segura porque el actual secretario general, el alcalde de Xàbia José Chulvi, no se presentará a repetir en el cargo.