El ‘esqueleto’ de la financiación no llega a tiempo

El Ministerio de Hacienda tiene prácticamente terminado el esqueleto de la propuesta sobre el nuevo modelo de financiación autonómica pero los flecos pendientes no han permitido que, tal como el propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez se comprometió, el documento esté listo antes de que acabe el mes de noviembre. El pasado viernes el diputado de Compromís Joan Baldoví anunció que el Ministerio de Hacienda tenía ya lista la propuesta y que era cuestión de horas que esta llegara a las comunidades autónomas. Sin embargo, el plazo no se ha cumplido, aunque fuentes del ministerio que dirige María Jesús Montero indicaron que esa propuesta que contendrá como criterio clave la población ajustada se está «ultimando» y será presentada en breve. La gran discusión que hay en estos momento encima de la mesa es qué peso tendrá esa población ajustada y cómo ponderarán en el sistema otros factores como la dispersión poblacional. Es decir, si triunfará la tesis de la Comunitat Valenciana y otros territorios de la España a poblada o este pulso lo ganarán aquellos territorios que quieren que la población ajustada no tenga tanto peso.

Al no presentarse en el mes de noviembre, el Gobierno incumple su propia palabra dada a Compromís el pasado me de junio, pero lo cierto es que a efectos de los intereses de la Generalitat, lo importante es que días arriba, días abajo, la propuesta se presente ya que es el punto de partida para una negociación ya con fórmulas concretas. De ahí que el retraso (todo apunta que de unos días) en presentarse este esqueleto tampoco se haya tomado como un drama, ni siquiera en Compromís. Así, el síndic de Compromís, Fran Ferri, mantuvo que el debate sobre el modelo de financiación ha sido posible «gracias al acuerdo de investidura» que apoyó Compromís, de modo que es «un mandato de todo el Gobierno al Congreso». Ferri dijo confiar en que en «estos días esté sobre la mesa esa propuesta». Para la síndica de Podem, Pilar Lima, ha reiterado la «exigencia» de su partido «con lo firmado», si bien ha apuntado: «Lo que pactamos fue que el borrador estuviese antes de final de año. Menos indulgente fueron los grupos de la oposición. La síndica del PP, María José Catalá, lamentó que el PSPV esté más interesado en rendir pleitesía a los catalanes que por pelear por nuestros intereses en Madrid, mientras que Ciudadanos subrayó el incumpliendo. Carmen Martínez (PSPV) puso en valor que el trabajo del Consell para impulsar el debate.