La titular del Juzgado de Instrucción 8 de València que investiga el caso Erial ha desestimado la petición del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, para que declaren en la causa el excomisario José Manuel Villarejo y conocido como ‘yonqui del dinero’, Marcos Benavent, después de que ambos aludieron a un supuesto «montaje» contra el exministro de Trabajo. La Fiscalía Anticorrupción también había mostrado su oposición a la comparecencia de ambos como testigos.

La magistrada asegura sobre las declaraciones de Villarejo, en elCongreso y en respuesta a Luis Santamaria diputado del PP y amigo de Zaplana, que se trata de «simples manifestaciones ante una pregunta de un componente del PP, y sin base objetiva alguna».

Respecto al ‘yonqui del dinero’, la magistrada recuerda que ya delaró como testigo en el caso Erial y que sus declaraciones sobre un presunto «montaje» se han producido en otra causa -el caso Taula- en la que declaró como investigado, por lo que no está obligado a decir la verdad.

La magistrada recuerda a la defensa de Zaplana que «todas las diligencias practicadas en esta instrucción ya han sido objeto de recurso de apelación» ante la Audiencia de València. Y añade. «Que una parte no obtenga en los recursos de apelación lo que busca, será porque no existe base para ello. Las salas no prestan ‘incondicional apoyo’ a los juzgados de instrucción confirmando todas sus resoluciones, siendo muchas las que revocan. Si en este caso no ha sido así, deberían plantearse de forma más objetiva las partes cuál ha sido el motivo, en una instrucción donde ‘no se ha hecho nada a espaldas de las defensas’, como se alega».