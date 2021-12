La Audiencia Provincial ha fallado hoy a favor de Carmen Débora, la anciana de 87 años desahuciada sin avisar y cuando no estaba en casa en el barrio de Patraix, en València. El desahucio se ejecutó “de manera provisional” (según el primer fallo), ya que todavía faltaba un recurso pendiente de celebrarse y por tanto no había sentencia firme. Hoy el juzgado ha sentenciado que no hay razón para que se rompiera el contrato de arrendamiento, y por tanto Carmen debe volver a su casa y abre la vía a posibles indemnizaciones por los daños ocasionados.

En la sentencia se explica que, en contra del primer fallo, no había razón que indicara que el piso de Débora estuviera en condiciones insalubres, motivo por el cual el arrendador la denunció. Además, se pronuncia sobre la presencia de perros en la vivienda, que según el arrendador, suponía una ruptura del contrato de alquiler y motivo de desalojo. En contra de esto, la audiencia provincial estima que esto no tiene amparo legal según la ley de arrendamientos urbanos. Desahucian a una anciana de 87 años sin avisar y cuando no estaba en casa El fallo repone a Carmen de su vivienda, de la que fue desalojada sin avisar y cuando no estaba en casa. Pero según cuenta su hija, Dolores Messeguer, no va a poder volver debido a todos los daños en la vivienda y en sus pertenencias personales. “Ahora mismo el piso está hecho polvo, mi madre no va a poder volver ahí en algún tiempo porque no está en condiciones”, explica. Además, tal y como contó Débora, muchos de sus muebles antiguos acabaron rotos al sacarlos de la vivienda, con lo que parte de ellos han quedado inservibles. “Por una parte estamos contentas, pero por otra es una barbaridad todo lo que le han hecho pasar a mi madre”, denuncia Messeguer. Antonia Escudero, abogada de la causa, explica que “ahora las consecuencias son varias: a esta señora la van a tener que indemnizar por todos los daños ocasionados, tanto en sus objetos personales como a nivel psicológico y está en su derecho reclamarlos. Primero, devolviéndole la vivienda porque está en pie y la sentencia dice que no se ha roto el contrato, y segundo, por todo lo que le han ocasionado tras pasar por esta situación tanto a nivel económico como emocional”. Por el momento, cabe todavía un recurso de casación por parte del propietario, pero según explica la abogada de la causa, las posibilidades de que se acepte son pocas.