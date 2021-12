Los grupos parlamentarios de la izquierda que sostienen el Gobierno del Botànic han pactado en el último momento una enmienda para modificar el artículo 120 de la ley de Función Pública en el que se basó la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas para dejar sin empleo y sueldo durante dos años a la jefa de la Inspección General de Servicios.

Tal como ha venido contando este diario, la alta funcionaria quedó en situación de excedencia voluntaria por interés particular al no presentarse al concurso de libre designación del puesto que ocupaba provisionalmente. Aunque la alta funcionara alegó que se encontraba de vacaciones cuando la convocatoria se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat, Función Pública optó por una estricta aplicación del artículo (entonces el 105) de la antigua ley y la dejó fuera de la plaza.

Más tarde dejó en suspenso la resolución, lo que permitió a la alta funcionaria encontrar acomodo en la Conselleria de Transparencia. Ese cese abrió una importante crisis en el departamento que dirige Bravo ya que varios cargos se opusieron a la drástica decisión sobre la empleada.

Recientemente, el juzgado ha dado la razón a la alta funcionaria. Una sentencia en la que se diserta sobre el artículo sobre el que se basó la salida forzosa de la alta funcionaria. PSPV, Compromís y Unides Podem han tomado nota y ahora en una enmienda de última hora proponen modificar este artículo para evitar casos como el que le ocurrió a la que fue máxima responsable del órgano de control interno de la Generalitat.

Cabe apuntar que esta funcionaria era valorada en ámbitos de la Administración y del PSPV. La nueva redacción seguirá obligando a concursar a quienes se encuentren en un plaza por la adscripción provisional para mantenerse en el puesto, pero la sanción en el caso de no hacerlo, ya no será, como entendí a la sentencia, desproporcionada. Así, en estos casos de no presentarse para cubrir el puesto de forma definitiva, la Dirección General de Función Pública deberá asignar a la persona afectada a otro puesto de forma provisional.

El controvertido artículo, sin parangón en la normativa estatal, se mantuvo en la nueva ley de Función Pública aprobada en mayo de 2021. Será ahora, mediante una enmienda de aproximación, cuando se cambiará vía Corts. La enmienda se aprobará hoy en la comisión que debate la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2022.