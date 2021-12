12:38

La profesora Anne von Gottberg, vicepresidenta del Grupo Asesor Técnico sobre la Evolución del SARS-CoV-2 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha apuntado que la infección previa por COVID-19 podría no proteger contra la nueva variante ómicron, al contrario de lo que sí ocurría con delta. "Creemos que esa infección previa no proporciona protección contra la infección debida a ómicron. Sin embargo, es de esperar que les proporcione protección contra el ingreso en el hospital y la muerte. Eso es bastante grande porque la infección previa solía proteger contra delta y ahora con ómicron no parece ser el caso", ha comentado en rueda de prensa este martes.