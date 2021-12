La Fundació Per Amor a l’Art organizó ayer junto con la asociación artística Nueva Opción una exposición en Bombas Gens para concienciar a la sociedad contra el Daño Cerebral Adquirido (DCA), tanto para que la vida de personas afectadas de DCA sea la mejor posible como para evitar que el número de casos siga subiendo. «Queremos evitar que el número de afectados crezca a la velocidad que lo está haciendo, porque cada persona que incrementa la lista no cuenta por sí misma, cuenta por ella y por toda su familia, que también es afectada por ese daño que cambia la vida de todos», explicaron desde Fundació Per Amor a l’Art. Por su parte, Nueva Opción pidió a todos sus artistas que donaran una obra para dar visibilidad al DCA, cuyos principales factores de riesgo son el sedentarismo, el estrés, el tabaquismo, consumo de alcohol o la mala alimentación.