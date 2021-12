El regreso de las restricciones por la pandemia en otros países de Europa, con la vecina Portugal como ejemplo más cercano, y la alta incidencia de contagios de covid-19 en otras comunidades autónomas como el País Vasco o Navarra ha puesto estos días en debate si es o no necesario endurecer las medidas en la Comunitat Valenciana más allá de la implantación del pasaporte covid para entrar en restaurantes y locales de ocio con aforos de más de 50 personas. Otra vez, y ya van unas cuantas, reverdece el debate economía o sistema sanitario cuando las fiestas navideñas se asoman a la vuelta de la esquina. Empresarios, hosteleros, sanitarios y sociólogos coinciden en que semejante dicotomía no puede plantearse ahora como en las olas anteriores. Que se trata, vienen a decir especialmente los expertos médicos, de respetar las medidas actuales y ser cautelosos con las reuniones sociales en situación de pandemia más benévola gracias al alto porcentaje de vacunación.

A pesar del incremento de los contagios de coronavirus registrado durante las últimas semanas, en una tesitura en la que la incidencia acumulada de la Comunidad Valenciana se acerca ya a los 250 positivos por cada 100.000 habitantes con localidades de gran afluencia turística como Benidorm y Gandia por encima de los 500 casos, no hay previsión de retomar restricciones de aforo y horarios.

«Los contagios crecen de una manera sostenida y la situación actual no tiene nada que ver con la del año pasado. Eso hay que tenerlo claro». Lo dice el epidemiólogo de Fisabio, Salvador Peiró, que asegura que la evolución de la pandemia durante las dos próximas semanas será «determinante» para decidir si hay que aplicar nuevas restricciones.

La cautela marca el discurso del investigador de Fisabio. «Estamos en una situación muy diferente. Las cifras de incidencia acumulada no se pueden interpretar como otras veces, porque gracias a las vacunas los casos son de menos gravedad. Además, las cifras eran peores el verano pasado», explica. Eso sí, eso no significa que nos relajemos, porque hay que evitar a toda costa el estrés sanitario. «Los casos van subiendo, se van ocupando los hospitales y sus UCI, vemos también a nuestros vecinos vascos, navarros y catalanes que ya tienen presión hospitalaria. Está claro que con todos los interiores llenos, sin límites, vamos a llegar a Navidad en malas condiciones y eso nos dará guerra. Si sigue subiendo la transmisión no nos tocará pasar a otro confinamiento, pero sí a cierto control de horarios y de aforos», añade Peiró, que rechaza el debate economía o salud. «La economía necesita un sistema de salud fuerte. No es una contra la otra. Sin salud pública, la economía no va bien», afirma.

«Limitemos los interiores, no paremos de ventilarlos y reduzcamos en lo que podamos las reuniones familiares y de empresa. En este momento debemos tener cabeza. Es el momento de llevar una vida relativamente tranquila», explica Peiró, que cree que la obligación de enseñar el certificado covid para restaurantes y lugares de ocio «va a dar un empujoncito, porque aquellos que quieran ir a un fiesta de Nochevieja o a una discoteca y no estaban vacunados, se van a tener que vacunar, aunque tiene un lado negativo, ya que hay gente que piensa que como estamos todos vacunados ya no hace falta tomar medidas».

Desde la Confederación de Empresarios Valencianos (CEV); su presidente, Salvador Navarro, reclama «una mayor responsabilidad individual por el bien del colectivo». Navarro entiende las restricciones en países con menores tasas de vacunación, que no es el caso. «Puede entenderse en aquellos países en los que la gran mayoría de su población sigue sin vacunar, pero no es nuestro caso, ya que el 80 % de la población de la Comunitat está vacunada», asegura. «El pasaporte covid puede funcionar como medida preventiva y animar a la vacunación a los que no lo han hecho», añade.

Los hosteleros defienden la seguridad de su sector e insisten en que se vacunen «los 500.000 que faltan». El presidente de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV), Manuel Espinar, teme que el miedo genere más miedo. «Los valencianos somos modélicos con la vacunación, y los hosteleros hemos demostrado que nuestros locales son seguros. No hacen falta restricciones más duras, no va a ser la solución. Tenemos una muestra tangible, que son las Fallas pasadas», explica Espinar.

Desde la sociología, aseguran que el negacionismo no va a solucionarse con las medidas como el certificado covid. «Vamos a tener una fragmentación más grande y habrá grupos enfadados contra otros grupos por vacunarse o no. Y otro grupo en medio fluctuando que quizá opte por vacunarse», explica Roberto Lisbona.