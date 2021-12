La Comunitat Valenciana se está preparando para la exigencia del pasaporte covid en locales de ocio y hospitales, entre otros espacios, una medida que entra en vigor esta medianoche y que conlleva dedicar a una persona a identificar a los clientes o usuarios. En los locales de restauración ya colocaban ayer los carteles distribuidos por la Generalitat, que consisten en una señal de «STOP COVID» de fondo rojo con letras blancas que advierte de la obligatoriedad del certificado de vacunación, de diagnóstico o de recuperación. Una persona del local chequeará mediante una aplicación móvil (covidcheck.lu) a cada cliente. «Es sencilla y fácil de instalar», explicaban ayer desde la FEHV.

La medida ha sido acogida con relativa alegría en el sector de la hostelería por el incremento de la carga laboral que supone. «El pasaporte covid me parece bien. Pero con esta medida necesitamos poner a una persona en la puerta y no estamos para eso con todo lo que hemos pasado. ¿Por qué no lo hace un organismo público, que para eso pagamos impuestos?», denunció ayer a Levante-EMV Gary, la propietaria del bistró La Flaca de Ruzafa. «Debería ser un órgano público el que se dedique a gestionarlo todo. Y en caso de multas que multen as las personas, no al establecimiento», añadió.

«Si es para que sigan entrando clientes, será positivo», dijo Francisco Sanmiguel, gerente del restaurante Palace Fesol de València, que calificó esta medida de «soportable» aunque tengan que trabajar «más», pues un empleado se colocará a la entrada del local en el momento de la llegada de los clientes para validar que el comensal cuenta con certificado covid, ya sea digital o en papel.

«Nos hemos acostumbrado a las vicisitudes y, si esta es la solución, aunque nos cueste más trabajo y sea una función de policía, lo haremos, será positivo para que sigan entrando clientes», señaló el gerente del tradicional restaurante del centro del a ciudad.

El certificado covid será obligatorio en locales de hostelería, restauración, ocio y entretenimiento, con aforo superior a 50 personas; en locales de actividades recreativas y de azar, con servicio de restauración; en eventos, celebraciones y festivales de música con más de 500 personas; visitas a residencias y a hospitales.

Tres certificados válidos

Se considerarán válidos el certificado de vacunación con pauta completa, el de diagnóstico de PCR negativa en las últimas 72 horas o test de antígenos negativo en las últimas 48 horas, y el certificado de recuperación de la enfermedad en los últimos seis meses.

Para acreditarlo, se deberá presentar el certificado en formato digital o en papel más la identificación personal.

En los últimos siete días se han descargado más de 720.000 certificados covid en la Comunitat Valenciana, con un promedio de 103.000 descargas diarias. Hasta el momento, más de 2,9 millones de valencianos disponen del certificado.