Desde 2010, una medida disuasoria y preventiva prevé la repercusión de costes cuando se movilicen recursos esenciales en caso de negligencia, pero lo cierto es que la Generalitat no ha sancionado a nadie tras haber movilizado recursos para efectuar un rescate. Ni una sola sanción en 11 años. La normativa establece multas de hasta 150.000 euros por actos negligentes que provoquen la movilización de recursos, pero la obligación de demostrar «mala praxis» o una actuación «maliciosa» impide aplicar la ley.

Hay rescates todo el año por tierra, mar y aire. De hecho, las actuaciones en helicóptero aumentaron un 15 % en la Comunitat Valenciana en el primer semestre de 2021 (88 en total). El año anterior, año de pandemia, confinamientos y desescaladas, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat coordinó 193 servicios de búsqueda, salvamento y rescate de personas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario advierten de que «si una persona practica senderismo por donde no toca y tienen que rescatarlo, le pueden multar, pero lo cierto es que las sanciones no se aplican. No se le cobra a nadie», apuntan.

El responsable de la Agencia Valenciana de Emergencias, José María Ángel, explica que «conforme está redactada la ley, resulta imposible aplicar las sanciones ya que hay que demostrar la mala praxis, mala fe y negligencia y eso es muy complicado. Este es un debate de hace tiempo porque es cierto que existe la ley, pero también es cierto que es imposible aplicar sanciones. Cuando hay actividades organizadas o en grupo se exige un seguro», indica.

Esa es la versión de quien legisla, ya que quienes participan en los rescates sobre el terreno ni se plantean sancionar a quien comete una imprudencia y pone en riesgo su vida o la de otros. Su trabajo es «salvar vidas», aunque sí reconocen la normativa que intenta que la ciudadanía sea prudente en sus acciones.

Javier Server, especialista en rescates en Cruz Roja, afirma que «nosotros no sabemos por qué no hay sanciones a quien comete imprudencias, pero es que nuestro cometido es responder a la llamada que nos hace el 112 como organización no gubernamental». «Hay comunidades que sí cobran pero aquí no tenemos conocimiento de que esto ocurra y tampoco entramos a valorar si nos parece bien o mal porque nuestra función es realizar el rescate», ahonda.

Un coste «social»

Desde Salvamento Marítimo, Antonio Padial, explica que en cada actuación que realizan «se elabora un expediente para hacer constar todo lo que ha sucedido. Ese informe se lo enviamos a la Administración marítima que, si lo considera, tomará una decisión al respecto sobre si cobrar o no el servicio realizado», subraya. «Nosotros salvamos vidas. En ocasiones hemos detectado que las personas a las que hemos asistido podrían haber tomado algún tipo de medida preventiva pero nos preocupamos de llevarles a lugar seguro, sin cuestionar a nadie. La vida humana no se cobra nunca. Otra cosa es recuperar un barco por una avería o actuaciones similares», apostilla.

La Federación de Asociaciones de Vecinos, por su parte, no se muestran partidaria de cobrar los rescates ante una imprudencia «ya que puedes haber tenido mala suerte». Consideran el coste como «un gasto social».