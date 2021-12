Investigadores del Hospital Universitario La Fe han publicado en “Journal of Heart and Lung Transplantation”, revista internacional número uno en trasplantes, cómo un análisis realizado en sangre periférica de los pacientes puede diagnosticar el rechazo agudo tras un trasplante cardiaco. En la actualidad, este rechazo se diagnostica tras numerosas biopsias cardiacas realizadas al paciente trasplantado, especialmente durante el primer año de vida con un corazón nuevo. Este procedimiento basado en biopsias repetidas, tomadas en el endocardio, no está libre de complicaciones, tanto estructurales, inmunológicas y técnicas, lo cual disminuye su efectividad.

El procedimiento descubierto en el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IISLAFE) de Valencia, por científicos del grupo de Disfunción Miocárdica y Trasplante Cardiaco, se basó en secuenciar los ARNs que se expresaban diferencialmente en el suero de los pacientes trasplantados a los que se practicaban biopsias endomiocárdicas. En la fase de descubrimiento pusieron su atención en 26 moléculas (microARNs) potenciales de ser un buen biomarcador de rechazo. De todos ellos, y tras estudiarlos en más de 200 muestras de sangre de pacientes trasplantados, los investigadores centraron su atención en el microARN 144-3p, que validaron mediante RT-qPCR como el mejor candidato no invasivo que puede contribuir a mejorar la supervivencia de los pacientes trasplantados de corazón. Sus resultados que publica ahora la revista americana que edita la “International Society for Heart and Lung Transplantation”, demuestran que este nuevo biomarcador presenta una sensibilidad, especificidad y valor predictivo del 90 al 100%. Los microARNs además de la expresión génica, son reguladores críticos de la inmunología, activación endotelial, remodelado del tejido cardíaco y también de la inflamación, aspectos básicos en el rechazo tras trasplante, y, por lo tanto, son potenciales nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento de estos pacientes. Y en este contexto los investigadores valencianos introducen al microARN 144-3p como biomarcador de rechazo, que contribuirá a conocer con mayor precisión los mecanismos moleculares de esta patología. La investigación está siendo financiada por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, y en ella han participado los investigadores del IISLAFE Lorena Pérez-Carrillo, Manuel Portolés, Estefanía Tarazón y Esther Roselló-Lletí, responsable de Biología Molecular del grupo e Investigadora Principal de este proyecto; además, por la Unidad de Insuficiencia Cardiaca y Trasplante del Hospital Universitario y Politécnico La Fe, han participado Ignacio Sánchez-Lázaro y Luis Martínez-Dolz, responsable del área de Cardiología. Todos ellos forman parte del grupo CIBER de investigación cardiovascular del ISCIII. El trabajo también ha contado con la colaboración de investigadores del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y la empresa biotecnológica “Sistemas Genómicos” de Paterna. El estrés oxidativo, responsable del acortamiento telomérico en la insuficiencia cardiaca El grupo de Disfunción Miocárdica y Trasplante Cardiaco del IISLAFE está de doble enhorabuena, pues simultáneamente a su descubrimiento sobre micro-ARNs en rechazo cardiaco, publican estos días en la prestigiosa revista suiza “Antioxidants”, la relación que existe entre el estrés oxidativo, los telómeros y la disfunción cardiaca en los corazones isquémicos con insuficiencia cardiaca. Los telómeros son estructuras basadas en secuencias repetitivas de ADN, ricas en guanina, unidas a complejos proteicos, que se localizan en los extremos de los cromosomas de las células eucariotas. Esta estructura se va acortando con la edad, y con la división celular, entre otras situaciones, reduciendo su función de protección, lo cual activa las vías responsables del daño en el ADN. Los investigadores analizaron en el ventrículo izquierdo del corazón, por secuenciación, los mARNs mensajeros responsables de los complejos teloméricos (como Shelterin y Cohesin), su mantenimiento, los genes responsables de la reparación de ADN telomérico, así como la regulación por micro-ARNs y lncARNs (moléculas no codificantes), y vieron que se relacionaban con los responsables de la respuesta al estrés oxidativo, circunstancia que ocurre en los pacientes con cardiomiopatía isquémica; además, también algunas de estas moléculas se relacionaron con la función ventricular de estos enfermos. Estos resultados contribuyen a desentrañar los mecanismos moleculares que inducen la disfunción ventricular en la insuficiencia cardiaca, que en ocasiones tienen como consecuencia la necesidad de realizar un trasplante cardiaco. Premio internacional Como no hay dos sin tres, este grupo de investigación valenciano, que forma parte del CIBER-CV del Ministerio de Ciencia e Innovación, ha recibido de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) el premio internacional “ESC Working Group on Myocardial Function” en 2021, por su trabajo de investigación celular y molecular en la insuficiencia cardiaca.