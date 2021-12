La Generalitat Valenciana acaba de entregar con motivo de la celebración del día de la Constitución la distinción por la Defensa de los Derechos y Libertades Constitucionales a los científicos Avelino Corma, Ana Lluch y Francis Mojica, y a la plataforma Sense Llar de la Comunitat Valenciana.

En un acto celebrado en Alicante, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y la vicepresidenta Mónica Oltra, acaban de conceder estos premios al valorar el trabajo de los galardonados en la consecución y lucha de los derechos recogidos en la carta magna.

La primera en recibir la distinción ha sido la plataforma Sense Llar de la Comunitat Valenciana, una plataforma que aglutina más de 100 entidades de toda la Comunitat Valenciana que se creó para visibilizar la realidad de las personas sin hogar y por luchar para que sus derechos se integren con el sistema de sanidad como sucede con el resto de población. Pese a ser uno de los derechos esenciales de la constitución, y tal como reconoció Oltra, "cada día se incumple este derecho fundamental".

En esta edición, desde el gobierno autonómico han querido destacar el trabajo de los investigadores y científicos como base para avanzar y para proteger los derechos reflejados en la Constitución.

El reconocimiento de Avelino Corma se suma a su reciente nombrado como miembro honorífico de la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana. Por su parte, la Generalitat Valenciana ha decidido galardonar a Francis Mojica por su aportación a los avances científicos. Mojica es el padre de la técnica de edición genética CRISPR que permite la modificación y edición de secuencias genéticas para luchar contra enfermedades congénitas hasta ahora incurables e intratables. Por ello es uno de los firmes candidatos a recibir el premio Nobel.

Ana Lluch reclama el papel de la mujer en la investigación

Los tres destacaron la necesidad de mejorar la financiación de la ciencia para poder avanzar hacia la igual real de los derechos sociales. Ana Lluch insistió en que si innovación e investigación no hay progresos. "Es una obligación de los poderes públicos dedicar los recursos públicos para la ciencia", subrayó Lluch. La oncóloga aprovechó su discurso para destacar el papel de la mujer en la ciencia, que consideró "innegable pero que todavía están muy lejos de conseguir una igualdad real entre los científicos y las científicas". Para Lluch esta desigualdad esta "desperdiciando mucho talento femenino en perjuicio de la sociedad", por lo que no dudó en matizar que acabar con esta desigualdad "es un reto que no se puede seguir aplazando".