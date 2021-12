Los investigadores del del grupo de Disfunción Miocárdica y Trasplante Cardiaco del Hospital Universitario La Fe están de doble enhorabuena tras la difusión de dos de sus hallazgos más recientes en dos prestigiosas revistas especializadas de carácter internacional. La principal publicación científica sobre transplantes se ha hecho eco de un descubrimiento del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IISLAFE) de Valencia que desgrana como un análisis realizado de la sangre que circula por todo el cuerpo de los pacientes puede permitir anticiparse y diagnosticar el rechazo agudo tras un trasplante cardiaco.

En la actualidad, este rechazo se diagnostica tras numerosas biopsias cardiacas realizadas al paciente trasplantado, especialmente, durante el primer año de vida con un corazón nuevo. Este procedimiento basado en biopsias repetidas, tomadas en el endocardio, no está libre de complicaciones, tanto estructurales, inmunológicas y técnicas, lo cual disminuye su efectividad.

El avance obtenido por los investigadores de La Fe se basó en secuenciar los ARNs que se expresaban diferencialmente en el suero de los pacientes trasplantados a los que se practicaban biopsias endomiocárdicas. En la fase de descubrimiento pusieron su atención en 26 moléculas (microARNs) potenciales de ser un buen biomarcador de rechazo.

Tras estudiarlos en más de 200 muestras de sangre de pacientes trasplantados, los investigadores centraron su atención en el microARN 144-3p, que validaron como el mejor candidato no invasivo que puede contribuir a mejorar la supervivencia de los pacientes trasplantados de corazón. Sus resultados que publica ahora una revista americana que edita la «International Society for Heart and Lung Transplantation», demuestran que este nuevo biomarcador presenta una sensibilidad, especificidad y valor predictivo del 90 al 100%.

Los microARNs además de la expresión génica, son reguladores críticos de la inmunología, activación endotelial, remodelado del tejido cardíaco y también de la inflamación, aspectos básicos en el rechazo tras trasplante, y, por lo tanto, potenciales nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento de estos pacientes. Y en este contexto los investigadores valencianos introducen al microARN 144-3p como biomarcador de rechazo, que contribuirá a conocer con mayor precisión los mecanismos moleculares de esta patología.

Otra investigación reconocida

El mismo grupo del IISLAFE también ha publicado en la prestigiosa revista suiza «Antioxidants» una investigación sobre la relación entre el estrés oxidativo, los telómeros y la disfunción cardiaca en los corazones isquémicos con insuficiencia cardiaca. Los telómeros son estructuras, basadas en secuencias repetitivas de ADN, unidas a complejos proteicos, que se localizan en los extremos de los cromosomas de las células eucariotas. Esta estructura se va acortando con la edad, y con la división celular, entre otras situaciones, reduciendo su función de protección, lo cual activa las vías responsables del daño en el ADN.