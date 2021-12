La campaña de la vacunación infantil contra la covid arrancará el próximo 15 de diciembre con los niños de 5 a 11 años, que recibirán su primera dosis de Pfizer en colegios, vacunódromos, centros de salud y hospitales, según la comunidad, a la que seguirá una segunda separada por un intervalo de ocho semanas. (Aquí puede consulta si es mejor la vacuna de Pfizer o la de Moderna porque un estudio de Harvard lo desvela).

La de Pfizer es por ahora la única vacuna pediátrica autorizada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) -que tiene previsto pronunciarse sobre la de Moderna este mismo mes- y está regulada solo para niños de 5 a 11 años, ya que por debajo de esa edad los estudios siguen en marcha. (Aquí puede consultar dónde y cuándo vacunarte en Valencia sin cita previa)

¿Por qué es importante vacunar a los niños?

«Los contagios se han disparado entre los menores, que son los protagonistas de la sexta ola, y hay brotes importantes en las escuelas. Sigue sin ser urgente vacunar a los niños, pero es necesario. Hay que actuar ahora», concluye. Roi Piñeiro, jefe de Pediatría del Hospital Universitario de Villalba, matiza que, más que importante, vacunar a los pequeños es «recomendable» para disminuir la circulación y minimizar la aparición de variantes.

¿A qué se arriesga un menor no inmunizado?

Desde el inicio de la pandemia, en España se han registrado unas 6.000 hospitalizaciones de niños, con 300 ingresos en UCI y 37 muertes (la mitad de ellos, menores de 10 años). «Hay enfermedades frente a las que estamos vacunando que tienen cifras similares», apostilla Piñeiro.

¿Para qué tipo de niños no está recomendada?

No hay ningún perfil de menor para quien no esté recomendada la vacuna. «Especialmente lo está para los que sufren alguna enfermedad, como un cáncer», responde el pediatra Quique Bassat. Los padres de niños con alergias alimentarias deben estar tranquilos. Las contraindicaciones no son diferentes a las que existen en otros grupos de edad: alergia grave a algún componente de la vacuna (que están en vacunacovid.gob.es).

¿Se les administrará la misma dosis que a los adultos?

No. Se les inoculará una tercera parte. La dosis de los adultos es de 30 microgramos mientras que la de los niños es de 10 microgramos. Será la misma cantidad para los de 5 años y para los de 11. Ya está decidido que se les administrarán dos dosis espaciadas en ocho semanas

¿No es más importante inmunizar a la población de África?

Antes que vacunar a los niños y niñas, el foco se debería poner en la población más vulnerable y en la visión global de la pandemia. «Mientras no alcancemos ese objetivo, seguirán surgiendo nuevas variantes. Hay que pensar en global, es la única manera de controlar la pandemia», subraya el doctor del Hospital Vall d’Hebrón Toni Soriano.

¿Es seguro vacunarlos?

La respuesta de la comunidad científica es unánime: absolutamente. «Los análisis clínicos han sido muy estrictos y pausados. Si todos se hacen con lupa, estos más todavía», dice Bassat.

¿Qué efectos secundarios hay?

No se han constatado efectos importantes a medio plazo. A corto, inflamación en la zona del pinchazo. En mayores de 12 años se han detectado casos de miocarditis, 1-5 casos por cada 100.000, no registrados en ensayos. El riesgo de miocarditis es mayor tras infectarse que tras vacunarse.