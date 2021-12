Ocho fundaciones, empresas y entidades sociales han constituido la alianza para combatir la soledad no deseada en un plan piloto en España. Forman parte de esta iniciativa: Aigües de Barcelona, Fundación “la Caixa”, Capgemini España, Fundación Cellnex, la Cruz Roja, Fundación Pimec, Fundación Tecnologías Sociales TECSOS y Vodafone.

La alianza pretende diseñar e implementar de forma colaborativa con actores privados de áreas tan dispares como el ámbito tecnológico, empresarial, social, de la gestión de agua, o de las telecomunicaciones distintas estrategias, acciones, soluciones y para abordar la problemática de la soledad no deseada y el aislamiento social utilizando la tecnología al servicio de las personas para fortalecer el modelo de intervención y la protección social.

Han participado en la rueda de prensa de presentación de la alianza para combatir la soledad no deseada, por parte de la Cruz Roja: Josep Quitet, Presidente en Catalunya, Carlos Capataz, Director de Servicios Tecnológicos Digitales de Cruz Roja Española, y Manel Górriz, Responsable de Innovación en Catalunya. Por su parte, como partners de la alianza, han intervenido: Felipe Campos, Consejero Delegado de Aigües de Barcelona, Isabel Ordoyo, Vice President Public Sector & health en Capgemini España, Toni Brunet, Director de Asuntos Públicos y Corporativos de Cellnex y Patrono de la Fundación Cellnex, Montserrat Buisan Gallardo, Directora Corporativa de Programas Sociales. Fundación “la Caixa”, Maria Àngels Benítez, Responsable de proyectos y políticas de inclusión, Fundación PIMEC, Julián Andújar, Director Gerente de la Fundación Tecnologías Sociales- TECSOS, Alejandro Carballo, Director Comercial de Administraciones Públicas de Vodafone España en Cataluña.

Felipe Campos, Consejero Delegado de Aigües de Barcelona ha explicado que este programa de Cruz Roja contra la soledad no deseada “pone al servicio de las personas la tecnología, en este caso a través de la telelectura, implementada en el 56% del parque total de contadores, y la proximidad en la atención al cliente, para avanzar hacia sociedades más sostenibles y justas”. Para Felipe Campos, "este proyecto será posible gracias a una alianza de diversas empresas de diferentes ámbitos y sectores, siempre con el liderazgo de la entidad experta, Cruz Roja, y mediante un proceso de cocreación para encontrar soluciones conjuntas", ha indicado.

Isabel Ordoyo, Vice President Public Sector & health en Capgemini España, ha afirmado: “Nuestra aportación en el proyecto se centra en potenciar la energía humana a través de la tecnología para garantizar que los diferentes colectivos afectados, directa o indirectamente, puedan evolucionar de manera sostenible. En nuestra compañía, apostamos por las personas y la responsabilidad social. Somos conscientes de que ‘nadie puede quedar atrás’, por lo que venimos tiempo trabajando con la problemática de la soledad no deseada y el aislamiento social, y es evidente que la transformación digital nos abre un amplio abanico de oportunidades para hacer frente a este enorme reto, como son la Inteligencia Artificial, Cloud, data, y el diseño centrado en el usuario”.

Toni Brunet, Director de Asuntos Públicos y Corporativos de Cellnex y Patrono de la Fundación Cellnex ha manifestado que “nos sentimos comprometidos con este proyecto a través del cual se demuestra el valor que pueden aportar a la sociedad las telecomunicaciones, especialmente para las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. En una sociedad cada vez más digital y conectada estamos convencidos de que el acceso a las redes de telecomunicaciones se ha convertido en un factor inclusivo y un servicio básico como lo es el acceso al agua, el gas o la electricidad especialmente para reducir las brechas digital, social o incluso territorial, que están en muchos casos en el origen de la soledad no deseada. Y nuestra responsabilidad como empresa también pasa por aportar en la medida de lo posible nuestro conocimiento, recursos y experiencia en este ámbito para combatirla.”

Montserrat Buisan Gallardo, Directora Corporativa de Programas Sociales. Fundación “la Caixa” ha destacado que “La Fundación ”la Caixa” pone su experiencia de más de 100 años en acción social al servicio de la ciudadanía para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad. Para cumplir con este compromiso y responsabilidad con las personas que más lo necesitan, son esenciales la flexibilidad y la anticipación, los principios de actuación que guían nuestra actividad y que nos permiten dar respuesta a los desafíos sociales de cada momento. La situación de soledad no deseada que sufren muchas personas es uno de los principales retos de la última década, al que dedicamos proyectos específicos desde 2014 contando con colaboradores de primer orden como Cruz Roja. Estamos seguros de que la suma de esfuerzos es la mejor manera de abordar estos retos con excelencia y eficacia.”

Carlos Capataz, Director de Servicios Tecnológicos Digitales de Cruz Roja Española, ha puesto de relieve que “este proceso de trabajo se inició el pasado diciembre de 2020, cuando desde Cruz Roja se detectó la necesidad de abordar esta problemática social y se iniciaron acciones de contacto con diferentes actores privados para presentarles la idea y la propuesta de iniciar este trabajo conjunto. Después de un año de trabajo continuado, actualmente nos encontramos en la fase del desarrollo técnico de un abanico de soluciones para cubrir de manera integral las necesidades y retos detectados. El objetivo es poder contar con un proyecto marco integral que pueda ser presentado a las diferentes convocatorias que se irán publicando próximamente en el marco de los Fondos Europeos de Recuperación Next Generation de la Unión Europea.”

Maria Àngels Benítez, Responsable de proyectos y políticas de inclusión, Fundación PIMEC ha puesto de relieve la importancia “colaborar de manera transversal para visibilizar y erradicar la soledad no deseada y los entornos laborales son un foco más dónde prevenir”. Benítez ha añadido que des de PIMEC y la Fundació PIMEC “apostamos por las segundas oportunidades de aquellas personas que no se encuentran en un momento fácil de su carrera profesional y, sin ninguna duda, esto va estrechamente vinculado a evitar, por todos los medios, que las personas se encuentren en situaciones de aislamiento no deseado”. Finalmente, ha destacado la formación como “motor para avanzar, sensibilizar y aportar recursos que son imprescindibles antes situaciones de soledad no deseada.

Julián Andújar, Director Gerente de la Fundación Tecnologías Sociales- TECSOS ha incidido en que “la labor de Fundación Tecnologías Sociales- TECSOS es ver cómo la innovación y la tecnología pueden unirse para contribuir a resolver retos sociales. Ante el reto de la Soledad no Deseada la tecnología aporta mucho más que eficiencia y eficacia. La Tecnología humaniza, crea cercanía y calidez conectando a las personas con su entorno y utilizando tecnologías basadas en la imagen, que permiten enriquecer la comunicación y hacerla más humana. Hay que empoderar a las personas usuarias: las personas beneficiarias tienen un rol activo y participan en los puntos de encuentro virtuales, creando lazos y redes de ayuda pasando de personas beneficiarias a personas voluntarias que ayudan a otras personas. Finalmente, debemos aumentar la autoestima y autoconfianza: acercándoles tecnologías como el uso de tablets o asistentes de voz que les conecta con la sociedad digital en la que vivimos. Por ello hay que diseñar atendiendo a criterios de accesibilidad universal: que no dejemos a nadie atrás, diseñando herramientas tecnológicas en las que se velará por la usabilidad (sencillez, facilidad de uso y la accesibilidad), apoyándonos en tecnologías como los asistentes de voz.

Alejandro Carballo, Director Comercial de Administraciones Públicas de Vodafone España en Cataluña, ha destacado que “desde Vodafone España estamos orgullosos de poder participar en un proyecto como este, en el que gracias a la tecnología podemos evitar situaciones de soledad no deseada. Las nuevas tecnologías digitales resultan fundamentales para ayudar a resolver los problemas de aislamiento y soledad en nuestra sociedad, en particular con las personas mayores y los discapacitados. Una alianza entre compañías e instituciones de primer nivel como esta que presentamos hoy es una de las claves para evitar circunstancias como estas, que, como hemos visto, son lamentablemente más comunes de lo que se puede imaginar y complejas de detectar.

Personas mayores, jóvenes, mujeres víctimas de violencia machista, familias monoparentales son los colectivos más expuestos a esta problemática, que se ha acentuado a causa de la pandemia.

La epidemia silenciosa del siglo XXI

El aislamiento social y la soledad no deseada generada por la falta de tejido social, de apoyo continuado o de acceso a servicios comunitarios por la falta de recursos o habilidades, es una problemática social poliédrica que provoca situaciones de vulnerabilidad y riesgos en determinados colectivos, pudiendo causar efectos negativos en la salud física y mental de las personas; generando, en ocasiones, un mayor riesgo de mortalidad.

En el contexto actual, marcado por el impacto de la pandemia de la COVID-19, las medidas de confinamiento aplicadas para frenar su propagación han acentuado situaciones de aislamiento, durante largos periodos de tiempo, generando entre la población un incremento de sentimientos de soledad, angustia, miedo, bajo estado de ánimo, etc. Además, también se ha agudizado y causado un mayor impacto en la salud y el bienestar emocional de aquellas personas que ya se encontraban previamente en una situación de soledad.

De hecho, en cuanto a salud emocional, las personas usuarias del Plan Cruz Roja RESPONDE frente a los efectos de la pandemia, el 22,1% ha manifestado que ha padecido soledad de forma continuada, mientras que el 54% ha sentido miedo a la enfermedad, lo que les ha afectado emocionalmente.

La soledad no deseada es considerada la epidemia silenciosa del siglo XXI; una de las principales problemáticas sociales existentes en la actualidad y con una proyección ascendente preocupante, que afecta a varios colectivos de la sociedad y que requiere de una detección temprana, así como del diseño y la implementación de respuestas de atención y protección social personalizadas y transformadoras a diferentes niveles: individual, grupal y comunitario.

Qué es la soledad no deseada

Es el sentimiento subjetivo y mantenido en el tiempo que surge cuando una persona siente que no puede compartir sus vivencias con alguien más o que no puede acudir a nadie cuando se encuentra en una situación en la que está en riesgo su vida, seguridad o bienestar.

Se trata de una problemática social poliédrica, en la que intervienen diversos factores condicionantes y que provoca situaciones de vulnerabilidad en las personas afectadas, lo que puede tener efectos negativos en la salud física y mental de las personas y generar, en ocasiones, un mayor riesgo de mortalidad. Algunos de los factores condicionantes de este sentimiento son: la persona (personalidad, estado de salud, educación, ingresos, género…), el entorno físico (barreras arquitectónicas dentro y fuera del domicilio, accesibilidad…), la red social (funcionalidad social, vínculos, relaciones, jubilación, viudedad…), o la cultura y sociedad (políticas sociales, sociedad, modulación de la soledad recursos, apego, comunidad, …) .

Algunas de las consecuencias de la soledad no deseada pueden ser de índole: física (tensión muscular, enfermedades), psicológica (dificultades cognitivas, trastornos del estado de ánimo), social (pérdida de interés o dependencia), ocupacional (bajo rendimiento).

También puede provocar situaciones de aislamiento social, en las cuales existe una carencia o inexistencia de relaciones interpersonales significativas que puede resultar causa y consecuencia a la vez de una situación de soledad no deseada. Algunos de los factores que aumentan el riesgo de aislamiento social son: la invisibilidad urbana de las personas, la despoblación de las zonas rurales, las dificultades económicas y el desempleo o la brecha digital, falta de acceso a recursos y competencias digitales​.

Un 22% de personas en España atendidas por la Cruz Roja han sufrido soledad de manera continuada en estos dos últimos años. El 54% reconoce que la situación les ha afectado emocionalmente.

Colectivos y públicos objetivos

Cualquier persona puede sufrir soledad no deseada o aislamiento social, tanto en ámbito urbano o rural, pero atendiendo a determinados condicionantes, los colectivos y personas que presentan mayor vulnerabilidad son:

· Personas mayores, principalmente por la involución de procesos vitales, vividos a través de las pérdidas de su red social, capacidades físicas y/o mentales, así como el acceso a espacios o recursos para los que se precisan medios o habilidades digitales que implican la pérdida de su independencia y autonomía.

· Familias monoparentales o adultos que viven solos (solteros, separados, etc.) con mayores cargas físicas y emocionales, sin el apoyo necesario para el cuidado de los hijos y del autocuidado.

· Víctimas de violencia de género cuya situación las ha mantenido aisladas y necesitan reforzar la red social.

· Infancia y Jóvenes con escasa red de relaciones igualitarias.

· En paro o desempleadas de larga duración

· Con capacidades diferentes

· Con enfermedades crónicas o de larga duración, enfermedades mentales, con adicciones que impactan en la autonomía personal y en su calidad de vida.

· Migradas y refugiadas, por la carencia de red de apoyo social en el país de acogida y carencia de arraigo y de sentimiento de pertenencia.

· Afectadas por la brecha digital

· Sin hogar

· Reclusas o exreclusas

· En situación de extrema vulnerabilidad

¿Cómo combatir la soledad no deseada?

La soledad no deseada y aislamiento social plantean una problemática poliédrica que requiere de una intervención a nivel individual, grupal y comunitario. Su abordaje requiere un enfoque centrado en las personas y con perspectiva de género.

Para abordar su problemática, se proponen ejecutar acciones que fortalezcan el modelo de intervención y protección social, basado en la participación comunitaria y la tecnología como herramienta facilitadora para detectar y realizar un diagnóstico de las necesidades basadas en el análisis de los datos, identificar problemas emergentes a través del análisis de patrones de actuación y ejecutar el diseño y la respuesta personalizada, a nivel individual, grupal y comunitario, más eficaces y eficientes orientadas al empoderamiento de las personas y a la autosostenibilidad de las soluciones aportadas.

Para ello, algunas de las herramientas facilitadoras utilizadas en la alianza serán: el análisis de datos, la inteligencia artificial (IA), los patrones de comportamiento, la automatización de procesos, la Internet de las cosas (IoT), la conectividad y redes 5G, la accesibilidad a recursos, las redes comunitarias de proximidad y los entornos formativos digitales.

De esta forma, se han establecido ocho retos prioritarios a implementar en el desarrollo del proyecto:

1. Optimizar los procedimientos de diagnóstico e identificación de necesidades desarrollando herramientas que permitan predicciones de futuras situaciones y posibles escenarios de vulnerabilidad.

2. Aumentar las capacidades de la respuesta humanitaria incorporando técnicas de inteligencia artificial para una mejor toma de decisiones en tiempo real.

3. Creación de entornos para el cuidado y el fomento de la autonomía de las personas mediante la aplicación de tecnología IoT, 5G y Cloud&Data.

4. Fomentar nuevas formas de relación, espacios más sostenibles y saludables y una mayor accesibilidad de los recursos y servicios de la comunidad mediante la tecnología y disminuyendo la brecha digital.

5. Gestión y movilización de recursos más eficaz y eficiente creando un entorno digital, aprovechando redes comunitarias de proximidad y ofreciendo un espacio de Open Data.

6. Automatizar procesos de gestión que favorezcan una rápida atención y un uso más eficiente de los recursos utilizando recursos de inteligencia artificial.

7. Creación de un entorno formativo digital mediante la simulación y realidad aumentada.

8. Sensibilizar a la ciudadanía implicándola en la detección, prevención y respuesta para un abordaje integral de la problemática.