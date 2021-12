En pleno repunte de contagios de covid-19, los expertos tienen claro que estamos a las puertas de una nueva ola de la pandemia y que alcanzará su pico en los últimos días del año. Con menos casos graves y menos estrés hospitalario gracias al alto porcentaje de personas vacunadas (más de un 80 % en la Comunitat Valenciana) pero una ola al fin y al cabo.

¿Qué hacemos, entonces, con las comidas y cenas navideñas? ¿Qué recomendaciones hay que seguir ante la llegada de las reuniones familiares más esperadas del año? Los expertos coinciden en pedir prudencia y cada uno da sus recomendaciones, desde limitar los encuentros sólo al primer núcleo familiar hasta ventilar la casa, de una punta a la otra, cada 15 minutos.

La postura de Juan Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva, es clara. Aconseja encuentros reducidos a familiares convivientes. «Rigen los mismos consejos que se daban el año pasado: comer y cenar con la burbuja familiar, la que convives. Esos consejos de no juntarse más de 12 personas son ridículos. ¿Ventilar? Con el frío, no sé hasta qué medida. No hay una receta mágica», opina.

«Se plantean cosas irreales, como ‘oiga, mientras no coma póngase la mascarilla’. Eso la gente no lo hace, más en confianza comiendo, bebiendo y relajado», añade. «Si ahora ya empieza a ser desaconsable hacer comidas, en Navidad será una imprudencia. Nos va a pillar con el 80 % de la población sin haber recibido la tercera dosis y la incidencia va a subir mucho», afirma.

Viendo la tendencia general a los encuentros sin limitaciones de grados familiares, sin embargo, el epidemiólogo de Fisabio Salvador Peiró aboga por una ventilación adecuada del espacio como medida básica. «Si estamos con familiares no convivientes, pues hay que llevar la mascarilla todo el tiempo posible y que el espacio esté ventilado. Pero seamos honestos: ¿quién se va a poner la mascarilla si la gente está comiendo y bebiendo casi todo el tiempo? Así que la recomendación más lógica es que esté la casa ventilada. No hace falta que estén las ventanas abiertas todo el rato, pero sí crear una corriente de lado a lado de la casa cada 15 o 20 minutos», afirma.

La prueba de antígenos, añade Peiró, no es una fórmula muy eficaz. «Quien quiera que se la haga, y si uno es positivo pues que no vaya a la cena, aunque habrá falsos negativos porque el virus incuba 3 o 4 días. Hacerse la prueba de alcoholemia tres día antes de subirse al coche no tiene valor», explica Peiró, que suaviza el debate sobre ‘negacionistas sí o negacionistas no’ en las comidas navideñas.

«Hay que tomárselo más lejos de lo que se toma, porque un no vacunado te puede contagiar, pero un vacunado también. Me precoupa mucho cuando empecemos a vacunar a niños y se estigmatice a los no vacunados porque sus padres no han querido vacunarle. Hay que tomarse todo esto con calma y respeto. Se trata de que tengan un egoísmo inteligente, porque son ellos los más perjudicados en estos momentos de la pandemia», apostilla el investigador de Fisabio. «Lo que nos falta, en todo caso, es consciencia colectiva», añade Navarro.