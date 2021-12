El diccionario de la financiación

La reforma de la financiación es el asunto crucial de la agenda valenciana. Está en juego el reparto de los recursos públicos, los que financian sanidad, educación o derechos sociales. Es una reclamación que une a todos los partidos, salvo a la ultraderecha, y ha sido motivo de una reciente manifestación, como hace cuatro años. Por primera vez un Gobierno ha planteado una propuesta para abrir un debate que la Generalitat reclama desde hace lustros. Estos son los términos más utilizados.

Modelo de financiación

En España hay dos, el de régimen común, que integra a todas las autonomías y ciudades autónomas, y el de régimen foral, que rige para Navarra y País Vasco en virtud de una relación privilegiada con el Estado que consagra la Constitución. El modelo lo recoge la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), aprobada en 1980 y que señala que el modelo debe examinarse cada cinco años. Pero solo ha ocurrido tres veces: 1996, 2001 y 2009. El actual debería haberse renovado en 2014. El primer modelo que permite comparaciones entre autonomías porque las competencias están ya desplegadas es 2001.

Infrafinanciación

En el caso valenciano, la falta de una financiación adecuada se conoce como infrafinanciación. Los expertos sitúan ese déficit de financiación respecto al gasto medio por habitante del conjunto de las autonomías en torno a 1.300 millones al año, lo que lleva al Consell a incluir en su presupuesto esa cantidad para converger con la media del gasto en España.

Población ajustada

Es la población de derecho pero con unas ponderaciones que la incrementan o reducen en función de variables como superficie, dispersión, insularidad, envejecimiento o población entre 0 y 16 años para aproximar el coste que supone prestar el mismo servicio en diferentes territorios. Los técnicos prefieren usar «unidades de necesidad». En el modelo actual la población ajustada valenciana es de 4,86 millones, 136.280 menos que habitantes. El Consell reclama que sea el único criterio para distribuir los recursos frente a los fondos complementarios actuales que desvirtúan el cálculo. La propuesta del Gobierno recoge que será el factor fundamental para el reparto del dinero y el único para calcular necesidades de gasto.

Statu quo

Son las condiciones existentes. En el caso de la financiación sería la posición de partida de cada autonomía, consagrada en 2002 y que la reforma de 2009 mantuvo. Así, las autonomías mejor financiadas quieren mantener la situación actual porque les beneficia, y otras, como la valenciana, acabar con ella. El «statu quo» se remonta a la Transición. En los años 70 ya se demostró que en la dictadura los recursos públicos no se distribuían de forma equitativa y las transferencias autonómicas, sobre todo en educación o sanidad, se hicieron sobre una base que ya no era justa. En 2001, la Comunitat Valenciana no consiguió llegar a la media y aunque en 2009 mejoró no fue suficiente.

Equidad y suficiencia

Son dos términos que suele usar el Consell. Son dos principios constitucionales que no se cumplen, el primero recoge que todos los españoles tengan los mismos recursos a la hora de atender los servicios públicos y el segundo que las autonomías dispongan de los fondos suficientes para desarrollar sus competencias.

Deuda histórica

Es un tema crucial y siempre ha estado en el debate. Es la deuda derivada de la insuficiencia de recursos que padece la Comunitat Valenciana y que le aboca a endeudarse cada año para atender los servicios esenciales al mismo nivel que el resto. Ahora cobra fuerza porque por primera vez una ministra, María Jesús Montero, se ha referido en el Congreso a la necesidad de darle una solución. La deuda valenciana es de 51.000 millones pero unos 30.000 provienen de la infrafinanciación.

Fondo de nivelación

También llamado mecanismo transitorio. Es la reclamación de unos recursos suficientes para que autonomías infrafinanciadas lleguen a la media mientras se reforma el modelo. Una propuesta habitual es la del déficit asimétrico, es decir que las reglas fiscales no sean las mismas que para las autonomías mejor financiadas.

Dumping fiscal

Las decisiones tributarias de autonomías como Madrid que, según el Consell y otros gobiernos, suponen una competencia desleal. Organismos como la OCDE corroboran su existencia. Se trata de una fiscalidad a la baja o inexistente en impuestos como Sucesiones o Patrimonio que Madrid aplica por la sobrefinanciación que supone la capitalidad y que las infrafinanciadas no pueden desarrollar. La bajada fiscal atrae contribuyentes de otras autonomías y la sangría se cifra en 4.000 millones para las arcas valencianas.

Armonización fiscal

Propuesta que comparten muchos expertos y autonomías, como la valenciana, para que el Gobierno regule un tipo mínimo de impuestos en el caso de Patrimonio o Sucesiones, de forma que el impuesto no quede bonificado por completo como fórmula para evitar el dumping fiscal.

Consejo de Política Fiscal y Financiera

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es el organismo que creó la Lofca para coordinar la política fiscal entre el Estado y las autonomías y lo integran la ministra y los consejeros de Hacienda. Entre sus obligaciones está la de garantizar la equidad.

FLA y Extra FLA

Mecanismos de liquidez que permiten a las autonomías más endeudadas cubrir a través de préstamos sus déficits endémicos derivados de la infrafinanciación.