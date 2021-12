Comienzan los rumores, los comentarios, las noticias en algunos medios sobre el tiempo que va a hacer en estas navidades. Algunos blogs han anunciado una navidad blanca y con la posibilidad de una nueva Filomena. ¿Alguien da más? Es increíble. No tenemos bastante con los gravísimos problemas que tenemos encima con la pandemia, que hay quien se dedica a avivar el fuego anunciando desastres atmosféricos. Cuando, de momento, los modelos de pronóstico están señalando todo lo contrario. Tiempo estable, frío y con nieblas y algunas heladas en el interior, pero estable. El otro día me preguntaban si habrá una nueva Filomena este invierno, que había alguna web que lo estaba diciendo. ¿Qué web? Pregunté yo…Por las redes sociales…me decían. Ahí está la cuestión. Las redes se han convertido, en difusoras inmediatas de todo tipo de información. Sin filtrar. Por favor, seamos selectivos en las redes y páginas web que consultamos. Vayamos, en materia meteorológica y climática, a aquéllas que provengan de organismos oficiales, de centros de investigación, de aficionados solventes. En nuestro país, afortunadamente, tenemos instituciones, investigadores o particulares preparados para ofrecer una información atmosférica veraz. No nos dejemos llevar por los titulares llamativos. Seamos selectivos en nuestras consultas de este tema. Porque cuando se difunden mentiras y la ciudadanía las compra, ponemos en riesgo actividades económicas que son muy dependientes del estado diario del tiempo atmosférico (agricultura, turismo) y alteramos el funcionamiento de una sociedad, que lleva alterada ya mucho tiempo a causa de la pandemia. Las ciencias atmosféricas son algo muy serio. Informémonos con los profesionales, con los conocedores serios, formados, científicos, del tiempo y clima. A fecha de hoy yo diría. No sabemos aún como va a evolucionar el tiempo atmosférico en las fechas navideñas. La próxima semana, con mayor probabilidad de acierto, podremos comentarlo.