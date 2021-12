La secretaria general del PPCV, Maria José Catalá, ha defendido esta mañana la libertad de las organizaciones locales de mantener o cancelar las comidas y cenas de Navidad. La también síndica del grupo parlamentario en las Corts ha tildado de "ficticia" la controversia generada sobre este asunto en Madrid a raíz de la recomendación de la dirección nacional del PP para que se suspendan estas celebraciones por la evolución negativa de la pandemia y el pulso echado por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha cuestionado la directriz de Génova al entender que esta petición perjudica a la hostelería. Mientras el conflicto se aviva en la capital (el presidente del PP de Madrid, Pio García Escudero, ha enviado a este territorio una carta en la que convierte la recomendación en una prohibición), Catalá ha tratado de quitar hierro a la polémica, pero ha dejado la puerta abierta a que en algunos municipios se sigan realizando estas comidas y cenas de Navidad.

La número dos del PPCV ha insistido en que la circular de Génova no es una prohibición si no una recomendación y que no existen restricciones en vigor sobre aforos. Catalá ha indicado que se pueden "hacer cosas como las que hicimos el pasado viernes" en alusión a la comida de 400 personas organizada por el PP provincial y la de 170 organizada por el PP de València que ella misma preside. Según la también portavoz del PP en el Ayuntamiento de València estos encuentros se consultaron con Génova y se aplicó "el sentido común". Ha añadido que en estos encuentros el PP fue escrupuloso con las medidas para evitar contagio y que incluso se recurrió a coordinadores Covid para controlar que los asistentes llevaran la mascarilla y no se levantaran de la mesa. "Tenemos que cumplir con sentido común". "Algunos municipios han decidido cancelar las comidas y otros las mantendrán, reduciendo el aforo. Aquí no se ha prohibido nada", ha indicado. Según Catalá lo que hizo Génova fue un llamamiento a la responsabilidad y los dirigentes deciden el algunos casos seguir adelante o suspender".