Rosa Pérez: "Nos ilusiona mucho la plataforma de unidad que promueve Yolanda Díaz"

Con la llamada a la «unidad de la izquierda» como objetivo de futuro y destacando la «mejora» en el apoyo interno en una organización que califica de «muy autocrítica», Rosa Pérez celebra su continuidad al frente de Esquerra Unida. La candidatura de la consellera de Transparencia, Participación y Cooperación, en la que iba también su equipo cercano en el departamento autonómico y la diputada en las Corts, Estefanía Blanes, ha obtenido el 65 % del apoyo de la militancia lo que le permitirá estirar el mandato iniciado en abril de 2018 cuatro años más.

En aquella ocasión, la entonces diputada provincial logró el 53 % de los votos del Consell Nacional en un proceso que se caracterizó por la importante división interna en dos bloques. «Estoy muy contenta y agradecida, hemos mejorado el apoyo y sobre todo, tenemos un 75 % de apoyos a la gestión, algo destacable si se tiene en cuenta que esta es una organización con mucha autocrítica», explica la recién reelegida como líder de EUPV.

«Hay gente que no ha votado por nuestra candidatura que ve con buenos ojos la gestión que hemos hecho», destaca Pérez. No obstante, esa misma frase supone la pregunta a la inversa: ¿por qué hay un 10 % que ve bien las acciones, pero quiere un cambio en la dirección? Pérez justifica esta diferencia a la habitual capacidad de los partidos de izquierdas de ser muy «autoexigente» e incide en que EU «es un partido radicalmente democrático y hay gente que considera que otro equipo lo podría hacer mejor».

Pérez accedió a la dirección de EUPV hace tres años y medio con el objetivo claro de lograr acuerdos con otros partidos para presentarse a las elecciones. Ocurrió con Podem, con quien configuró la candidatura de Unides Podem, algo que le ha permitido, según indica la consellera, «devolver a EUPV al mapa político». «Hemos estado siempre en las calles, pero desde 2019 hemos vuelto a las Corts y formamos parte por primera vez del Consell, estamos mucho más fortalecidas que en 2018», destaca.

Es precisamente esa capacidad de «sumar» la que la consellera apunta como objetivo para los próximo años para la organización y en ella aparece un nombre propio: el de la ministra de Trabajo. «Nos ilusiona mucho la plataforma de unidad que promueve Yolanda Díaz, sumar está en nuestro ADN y su proyecto es una muy buena noticia», admite Pérez sobre un proceso del que no se sabe nada más allá de las intenciones mostradas por la vicepresidenta segunda de configurar «un frente amplio» a la izquierda del PSOE.

Así, la consellera se muestra alineada con esa idea y reclama que pueda replicarse también a nivel autonómico. «Nos gustaría la unidad de la izquierda valenciana y más en este momento en el que es imprescindible con la amenazada de un auge de la extrema derecha que podría llegar a gobernar y una derecha que no le hace el cordón sanitario», proclama. En este sentido, destaca que no será por ellos que no se consiga: «Nosotros siempre vamos hacia la suma, en 2019 ya sumamos con Podemos y ahora queremos ir más allá y generar espacios plurales».