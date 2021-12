La Sindicatura de Comptes ha afeado a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias la falta de transparencia en algunas de sus contrataciones. En concreto, en su informe de fiscalización sobre el ejercicio de 2020, la sindicatura ha señalado que la entidad "no ha publicado en su portal" información que se requiere en la ley autonómica ni se han subido a la Plataforma de Contratos del Sector Público "contratos menores por un importe global de 248.069 euros".

"Hemos observado la existencia de múltiples contratos menores de servicios de formación por un importe global de 222.425 euros que, atendiendo a su naturaleza recurrente, permanente y previsible, sería conveniente que se contrataran por medio de un procedimiento abierto por lotes", expresa el informe del órgano encargado del control externo económico y presupuestario de la actividad financiera de las administraciones públicas valencianas.

No son las únicas críticas del balance. En este destaca cuatro puntos en los que la institución presidida por Rubén Alfaro incumple, según esta fiscalización, la legalidad que, no obstante, sí que se garantiza "en los aspectos más relevantes". Además de los dos mencionados anteriormente, la Sindicatura de Comptes apunta a que la corporación "no utiliza ningún procedimiento para la selección y contratación de personal que garantice el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad" ni ha enviado a esta entidad fiscalizadora la "información contractual" prevista en la ley.

La plantilla es uno de los puntos en los que más incide en su análisis la sindicatura. Así, critica que la entidad "no disponga de una relación de lugares de trabajo, plantilla o documento similar que muestre la clasificación vigente de los puestos de trabajo actuales debidamente aprobada por el órgano competente". También precisa que revisando las nóminas de 2020 "no figura ningún expediente de documentación relativa al reconocimiento de trienios"; en un expediente revisado "no consta el acuerdo del órgano de dirección en torno al nombramiento" mientras que en otro "no consta como personal fijo ni nombrado y en su lugar hay un contrato en prácticas y prórrogas sucesivas de este".

La elaboración de esa relación de puestos de trabajo es uno de los asuntos que se incluyen en las recomendaciones que hace el órgano fiscalizador. También aconseja que se elaboren manuales de procedimientos relativos a los procesos de gestión de tesorería, contabilidad, compras y gastos, gestión de personal e ingresos, "que detallen las funciones y responsabilidades de los agentes que intervengan en estos procesos y también los controles implantados".

La sindicatura insiste en el procedimiento de contratación abierta por lotes de los servicios de formación, pide que los estatutos de la entidad regulen las políticas contables con "formulación, aprobación y rendición de cuentas" así como que se analicen y se den de baja los "saldos dudosos antiguos pendientes de cobro de la Generalitat". En este sentido, la Administración autonómica debe parte de la subvención de 2005 y 2010 para gastos de funcionamiento: 568.807 euros del primero y 725.070 euros del segundo, en total, casi 1,3 millones que la FVMP sigue recogiendo en sus cuentas pero que la Sindicatura considera "de difícil cobro".