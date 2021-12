La secretaria general del PPCV, Maria José Catalá, defendió ayer la libertad de las organizaciones locales de mantener o cancelar las comidas y cenas de Navidad. La también síndica del grupo parlamentario en las Corts tildó de «ficticia» la controversia generada sobre este asunto en Madrid a raíz de la recomendación de la dirección nacional del PP para que se suspendan estas celebraciones por la evolución negativa de la pandemia y el pulso echado por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha cuestionado la directriz de Génova al entender que esta petición perjudica a la hostelería.

Mientras el conflicto se aviva en la capital (el presidente del PP de Madrid, Pio García Escudero, ha enviado a este territorio una carta en la que convierte la recomendación en una prohibición), Catalá trató de quitar hierro a la polémica y dejó la puerta abierta a que en algunos municipios se sigan realizando estos encuentros.

Aplicar el sentido común

La número dos del PPCV insistió en que la circular de Génova no es una prohibición si no una recomendación y que no existen restricciones en vigor de las autoridades sobre aforos en comidas. Catalá indicó que se pueden «hacer cosas como las que hicimos el pasado viernes» en alusión a la comida de 400 personas organizada por el PP provincial y la de 170 organizada por el PP de València que ella misma preside. Según la también portavoz del PP en el Ayuntamiento de València estos encuentros se consultaron con Génova y se aplicó «el sentido común».

Además, añadió que estas citas el PP fue escrupuloso con las medidas para evitar contagios y que incluso se recurrió a coordinadores Covid para controlar que los asistentes llevaran la mascarilla y no se levantaran de la mesa.

«Algunos municipios han decidido cancelar las comidas y otros las mantendrán, reduciendo el aforo. Aquí no se ha prohibido nada», subrayó. Según Catalá, lo que hizo Génova fue un llamamiento a la responsabilidad y los dirigentes deciden en «algunos casos seguir adelante o suspender» siempre, ha matizado, con «responsabilidad». ¿Libertad, entonces?», se le preguntó. «Sí, libertad», respondió. Con todo, el PPCV ha trasladado a sus organizaciones la circular de Génova. El lunes la subió a la red social Twitter.