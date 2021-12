La deuda se duplica en una década tras sumar 550 millones en 3 meses

Mientras el debate de la financiación remolonea en la parte de la palabrería política, con valoraciones sobre la propuesta del ministerio y alegaciones de las comunidades, la realidad contable continúa con su avance habitual. Y esta se concreta en la Comunitat Valenciana con más deuda. Unos 554 millones más en los últimos tres meses para que, a finales de septiembre, el montante global de números rojos alcance los 52.301 millones de euros.

La cifra, facilitada por el Banco de España, además de representar el 47,8 % del PIB autonómico, supone duplicar los 26.143 millones que se debían en 2012 y representaban el 27 % del valor económicos valenciano. Desde entonces, los números negativos no han hecho más que crecer arrastrados por la infrafinanciación y la crisis económica.

Así, cada periodo de recesión supone un nuevo bache en el endeudamiento que no se recupera durante los periodos de bonanza. De hecho, si se va año a año comparando el montante total a 30 de septiembre, el aumento de 2020 a 2021 es el mayor de los últimos cinco años con 2.650 euros más de deuda en 12 meses tras cinco ejercicios creciendo entre los 1.200 y los 1.800 millones.

En el caso del último trimestre, en el que la Comunitat Valenciana ha incrementado su deuda en 554 millones, desde la Conselleria de Hacienda explican que esta subida se da debido al pago de 1.053 millones de euros que corresponden a disposiciones de FLA ordinario, extraFLA y la financiación de las liquidaciones negativas del sistema de financiación del tercer trimestre.

A estos, no obstante, desde el departamento que dirige Vicent Soler destacan que hay que restarle 270 millones de amortizaciones anticipadas por refinanciación del FLA con entidades financieras y una reducción de 229 millones en las operaciones de deuda a corto plazo de Tesorería.

En cualquier caso, ante estos datos, el conseller Soler recordó que una vez más «queda demostrada la urgencia de abordar no solo la reforma del sistema de financiación para acabar con la discriminación de la Comunitat Valenciana, sino también a que se aborde de forma paralela una solución a la deuda histórica», como deslizó la ministra de Hacienda en sede parlamentaria, pero no aparece reflejado en papel alguno. «No hay que olvidar que está directamente vinculada en más de un 46% a la infrafinanciación y, por tanto, no es responsabilidad de los valencianos», indicó el conseller quien incidió, a su vez, en que 42.652 millones de esa deuda, el 82 % del total actual, corresponden al anterior Consell.

Soler también justificó el aumento de la deuda como «la única forma posible» de mantener un gasto medio equiparable al del resto de España en sanidad, educación y servicios sociales ante un «sistema de financiación que nos perjudica». Por ello, remarcó que seguirá pidiendo al ministerio un fondo transitorio mientras estudia las alegaciones al esqueleto del futuro modelo.