Pabellones deportivos, centros culturales, museos, Ciutat de les Arts i les Ciències, hospitales de campaña, centros de mayores… y ahora colegios. Un nuevo ‘escenario’ se suma a la inmunización contra el coronavirus, pues acoge desde hoy y hasta el próximo 22 de diciembre la vacunación a los menores de 12 años, que ha empezado esta mañana en los primeros centros educativos de la Comunitat Valenciana a los que se han desplazado sanitarios con las primeras dosis de viales pediátricos de Pfizer, que llegaron el lunes.

En total, antes del inicio de las vacaciones de Navidad, las conselleries de Sanidad y Educación prevén haber vacunado a unos 150 valencianos de 9, 10 y 11 años, lo que corresponde a los cursos de 4º, 5º y 6º de Primaria, además del alumnado de Educación Especial.

En este caso, el Consell ha considerado que la forma más ágil eran la inmunización directa y exclusivamente en los colegios, que en apenas dos días han tenido que habilitar un espacio para ello y gestionar la autorización de las familias, pues sin esta, el alumnado no puede ser vacunado.

El Consell ha autorizado que, “exclusivamente en el momento de producirse la vacunación”, un familiar de cada escolar podrá estar junto al menor, con el objetivo de facilitar el acompañamiento emocional en el momento del pinchazo, permaneciendo en el centro “el menor tiempo posible” y sin formar aglomeraciones.

Uno de los primeros centros que Sanidad ha seleccionado para iniciar la vacunación es el Colegio Santa María de València, donde a las 9:00 horas de la mañana ya estaba organizado el circuito por el que debía pasar el alumnado.

"Estaba deseando vacunarse pero la que no tenia muchas ganas era yo"

"Estaba deseando vacunarse pero la que no tenia muchas ganas era yo porque son los primeros y da un poco de miedo", explica Beatriz Sanfelix, madre de una alumna de quinto de Primaria.

"Al ir en grupo, tienen menos miedo. Me ha parecido bien que lo hagan en el cole porque me van a dejar entrar, sino hubiese preferido centro de salud", añade.

"Me he informado y me han explicado que el personal que viene aquí es igual que el de los vacunódromos y me ha dado tranquilidad", apunta Maria Gómez, otra mamá.

"En el cole lo han explicado muy bien, le dieron una charla y lo tiene asumido. Hemos venido para controlar, igual que acompañamos a los niños mayores cuando se vacunaron", afirma sobre su hija.

En este centro concertado, la mayoría de familias han dado la autorización para inmunizar a sus hijos y también han optado por acercarse en el momento del pinchazo.

Durante la mañana de hoy, se vacunarán unos 150 alumnos en este colegio de València, que ha organizado un recorrido en el patio, y usa sus instalaciones deportivas para inocular las dosis, que han llegado a primera hora de la mañana.

El alumnado no esconde los nervios y, si bien dentro del pabellón deportivo más de un escolar ha llorado y reconocen que el "pellizco" duele un poco, una vez fuera aseguran que las sensaciones son buenas, lo que demuestran riendo con sus compañeros, jugando y explicando la experiencia con desparpajo.

Son los primeros menores de 12 años con la primera de las dosis pedriáticas de Pfizer en la C. Valenciana.