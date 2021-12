La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado esta mañana en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que obviamente sí habrá más dinero en el nuevo sistema de financiación autonómica cuyo debate acaba de abrir el Gobierno con la presentación de una propuesta para la reforma del criterio de población ajustada, que será uno de los fundamentales del nuevo modelo.

"Sí, es obvio que el sistema tendrá que nutrirse de mayores recrusos para gestionar de manera adecuada los servicios públicos", ha dicho Montero en el Congreso

En una respuesta al diputado de Compromís, Joan Baldoví, Montero ha asegurado además que pese al estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) el documento que ha presentado el Gobierno no permite hacer un ránquing de autonomías que ganarán o perderán con la nueva financiación aunque haya alguien que lo haga, en referencia a Fedea.

Montero ha dicho que Hacienda espera las aportaciones de las autonomías, hasta finales de enero, para saber exactamente el peso que van a tener todas las variables que condicionan el sistema, como el gasto en educacion, sanidad, política social, dispersión o insularidad, ha citado.

Montero asegura que la propuesta de Hacienda contempla muchos de los elementos que históricamente ha reivindicado la Comunitat Valenciana desde el primer estudio de los expertos en el que ya se planteaba la necesidad de incrementar los grupos de población sobre los que se estudia el gasto en sanidad y que en la propuesta del Gobierno pasan de siete a 20, aunque ha insistido en que la población ajustada es una de las variables del modelo, pero no es el resultado final.

Según la ministra, lo importante es ponerse de acuerdo en las variables que presionan al alza las necesidades de gasto pero que hasta que no esté completado el modelo no se puede saber qué autonomía puede salir beneficiada o no por lo que ha pedido rigor.

Baldoví ha tenido un encontronazo con la bancada popular después de unas palabras del número dos del PP, Teodoro García Egea, que pedía a la izquierda que pidiera perdón tras el archivo de la causa contra el equipo de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València. Baldoví ha respondido que hay tres expresidentes de la Generalitat imputados, varios vicepresidentes, una veintena de consellers, presidentes de las diputación y alcaldes y ha dicho que la bancada popular tiene la piel my fina, vicepresidentes 20 consellers.