El PPCV cuestiona la Acadèmia de la Llengua en su ofensiva identitaria

Carlos Mazón estrenó su agenda en València como nuevo presidente del PPCV con un encuentro con la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) y Lo Rat Penat. Un guiño hacia el ‘blaverismo’ con el que quería dejar patente su distanciamiento con la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), el ente normativo creado en tiempos de Eduardo Zaplana para enterrar el conflicto lingüístico y que ahora los populares agitan de nuevo. La estrategia de cuestionamiento de la AVL empezó oficialmente ese día, cuando Mazón sostuvo que esta institución «hacía demasiada política». Y por esos derroteros continúa.

El interés por remover el discurso identitario se ha traducido en numerosas iniciativas en las Corts, así como en la apertura de frentes judiciales para tumbar lo que califican como «la inmersión lingüística» del Botànic. Y ayer el PPCV abrió fuego de nuevo contra la futura orden de la Conselleria de Educación para crear un registro de entidades de fomento del valenciano, una norma que consideran diseñada «ad hoc» para beneficiar a entes supuestamente inconstitucionales porque defienden la unidad de la lengua y excluir a los «centenarios». Y en esta ofensiva para guardar las ‘esencias’ del valenciano, el PP ha puesto a la AVL en la diana. Así, ha presentado alegaciones a esta orden que pone como requisito para el registro que las entidades «respeten» la normativa de la AVL.

En principio nada raro, ya que la propia ley de creación del ente en su artículo 5 recoge que las decisiones de la institución «deberán ser observadas» por todas las instituciones de la Generalitat, así como por entidades que reciban financiación pública. A los populares, sin embargo, les parece este requisito discriminatorio y excluyente. En las alegaciones cuestionan abiertamente la propia existencia del ente y subrayan que está blindado por el Estatuto de Autonomía desde 2006, pero no anteriormente. «Su posición ha sido variable», apuntan. El PP trata de socavar la al asegurar que existe un «cisma» interno. Así, alega que no «existe uniformidad de criterio entre todos los miembros respecto al alcance y funciones de la propia institución» y alude al acuerdo de cooperación con el Institut d’Estudis Catalans (IEC) de enero de 2020, que recibió votos en contra. Para el PPCV esto demuestra que no existe una «doctrina uniforme» y hace suyo (lo incluye en su alegación) la reflexión de uno de los votos particulares: «Si el referente normativo es el IEC, ¿no habría de autodisolverse por haber perdido su sentido?».

La iniciativa, presentada al alimón por la secretaria general del PPCV, María José Catalá, y la responsable de cultura valenciana, María José Ferrer Sansegundo, es un aviso a navegantes, porque la intención es acudir a los tribunales si Educación no la retira. Catalá aseguró que el interés del PP no es político sino de respeto del ordenamiento jurídico.