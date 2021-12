La secretaria general del PPCV, María José Catalá, ha pedido a la izquierda valenciana, en particular al PSPV y a Compromís, que “pidan perdón” a los excargos populares de la ciudad de València que fueron imputados por la causa del presunto pitufeo o blanqueo de capitales, un proceso judicial que la Audiencia de València ha archivado para trece exconcejales y asesores después de seis años de instrucción.

“Son seis años en los que muchos compañeros de partido han sufrido mucho y en los que la izquierda valenciana debería de salir a pedir perdón por la judicialización insensata de la política, que se empleó para llegar a instituciones de forma torticera”, ha asegurado esta mañana Catalá en un encuentro con los medios. “Es hora de humildad y de pedir perdón”, ha añadido la portavoz del PP en el Ayuntamiento de València y en las Corts. La dirigente popular ha acusado a la izquierda de utilizar este caso judicial para ganar las elecciones de forma “diabólica” y ha pedido una reflexión: “Las elecciones se ganan en las urnas, no en los tribunales destrozando vidas; la política no puede ensuciarse, ha habido mucho barro”, ha añadido.

Aunque ha abogado por la prudencia porque aún queda algunos autos pendientes de resolución, Catalá ha adelantado de que cuando el archivo sea completo solicitarán de nuevo que Rita Barberá sea nombrada alcaldesa honoraria de la ciudad. Según Catalá cuando se resuelva el procedimiento judicial, no habrá ningún motivo para no hacerlo y ha emplazado al alcalde Joan Ribó a pedir perdón. Ha recordado que tanto Compromís como el PSPV se personaron en la causa como acusación particular.

Catalá ha contado que ha estado en contacto con los excargos populares en su momento señalados y para los que la Audiencia ve “ausencia notoria de indicios” de delito y ha traslado que ellos están yta en otra vida, pero que quieren que la izquierda pida disculpas y el reconocimiento de la figura de Barberá.