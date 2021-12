El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido hoy la propuesta de bases para la nueva financiación autonómica que ha presentado el Ministerio de Hacienda, pero ha asegurado que no considera aceptable un escenario que deje a la Comunitat Valenciana la última de la cola entre las autonomías y por debajo de la media española, aunque lleguen más fondos.

Puig se ha manifestado de esta manera durante el foro organizado por Levante-EMV en el edificio Veles e Vents de la Marina de València con el patrocinio de Caixabank y Global Omnium. “No se puede explicar una diferencia de 30 puntos” entre la comunidad peor financiaciada, la valenciana, y la mejor (no lo ha precisado, pero es la cántabra). Puig se refería a la financiación per cápita. El jefe del Consell ha rechazado que la C. Valenciana “tenga que ser casi por definición la última”.

La financiación autonómica ha sido uno de los tres ejes que han vertebrado el discurso de Puig, junto a la salud y el empleo. “Necesitamos estructuralmente un cambio en la financiación autonómica y que sea lo antes posible”, ha subrayado. Ha calificado de “gran avance” la propuesta del ministerio después de 8 años con el modelo caducado y cuando “la mayoría de actores no quería que se moviera el tablero, porque unos juegan a la bilateralidad o están cómodos con el statu quo y otros juegan a la competencia desleal”. El responsable del Gobierno ha remarcado que la posición valenciana “ha sido decisiva y la partida ha empezado”.

La base es la población ajustada, que es “un buen inicio, pero insuficiente”, ha afirmado. “Necesitamos que no haya factores que desvirtúen la asignación de recursos, que se aporten recursos adicionales para atender el estado del bienestar y que el Estado asume la deuda acumulada al menos desde 2000”.

Puig ha rechazado que hubiera precipitación del Consell en la lectura del ‘esqueleto’ de la financiación. “Ya hay un papel y ya habla de población ajustada”, ha reiterado. Ha pedido que el sentido de la población ajustada no se pervierta luego con la introducción de fondos adicionales. “El sistema ha de generar credibilidad, tranquilidad y seguridad”, ha señalado. No va a ser un itinerario fácil, ha pronosticado, porque muchas comunidades no quieren cambios y porque “no hay un clima en España favorable al acuerdo. Es el gran hándicap”. Pero ha dejado claro que la C. Valenciana presentará su propuesta antes del 31 de enero.