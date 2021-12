"Son impactantes las reflexiones de los menores sobre la muerte"

El miedo, la ruptura de su rutina o los cambios en la manera de relacionarse son factores que han impactado en la salud mental de los menores tras la pandemia. En 2020, una de cada diez muertes de adolescentes y jóvenes (de hasta 29 años) en la Comunitat Valenciana fue a causa de suicidio o autolesiones y en los últimos diez años la cantidad asciende a los 308 los suicidios en ese rango de edad.

Son cifras de las que alertó ayer Save the Children, siguiendo los datos del Instituto Nacional de Estadística, con motivo de la presentación de su informe sobre salud mental y suicidio en la infancia y la adolescencia, bajo el título «Crecer Saludable (mente)», para el que se ha realizado una encuesta a nivel estatal a 2.000 padres y madres.

«La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de cuidar de nuestra salud mental, especialmente la de la infancia y la adolescencia que vive en familias en riesgo de pobreza o exclusión social», aseguró ayer Rodrigo Hernández, director de la organización en la Comunitat Valenciana.

Según los resultados de la encuesta, un 3 % de niños, niñas y adolescentes en España han tenido pensamientos suicidas en 2021. Asimismo, comparando con los últimos datos de la Encuesta Nacional de Salud (ENS) en 2017, los trastornos mentales han aumentado del 1 % al 3 % en menores de entre 4 y 14 años y del 4 % al 7 % en los trastornos de conducta. Además, la incidencia de estos problemas es tres veces mayor en las familias sin empleo tras la pandemia y los menores en hogares con bajos ingresos tienen una probabilidad 4 veces mayor de sufrirlos.

Esta situación la vive de primera mano Verónica Collado, psicóloga de atención familiar de Save the Children en València, que entre septiembre de 2020 y 2021, atendió a unas 60 familias, 23 de estas en atención continuada actualmente. «Hay muchos menores que se han desconectado del colegio. Han pasado de curso sin estar preparados y ahora están desmotivados. Son ingredientes que se van sumando», relató la especialista.

La experta tuvo que hacer algunas derivaciones a la Unidad de Salud Mental Infanto-Adolescente por depresión y autolesiones. «En los casos más graves, carecen de una vinculación segura y de una comunicación con los padres. Se apoyan mucho en sí mismos, porque tienen miedo a contarlo a sus amigos», detalló Verónica, quien destacó que «son impactantes las reflexiones que hacen sobre la muerte».

Desde la organización trabajan proporcionándoles una red de seguridad, dándoles estrategias para afrontar lo que les pasa, acompañándoles en sus sesiones. «Tengo casos de urgencia que están recibiendo sesiones cada 3 o 4 meses. Faltan muchos profesionales especialistas en salud mental infanto-juvenil», ha señalado Verónica.

Por su parte, Hernández afirmó que, aunque se han aumentado los profesionales dedicados a la salud mental en la C. Valenciana, no son suficientes. «Estamos lejos de garantizar una atención adecuada a los niños, especialmente a aquellos que no se pueden permitir servicios privados», añadió el director.

Promoción y prevención

Por este motivo, son fundamentales las herramientas para la detección temprana por parte de los profesores en los centros educativos, pero también por parte de los padres y madres. Desde la organización, también han valorado la creación del comisionado de la presidencia de la Generalitat en salud mental, pero consideran que hay que ir «mucho más allá».